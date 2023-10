Oparte na danych regionalne modele oceanów niezbędne w planowaniu – wynika z badania Morza Czerwonego

By

Niedawne badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Naukowo-Technologicznego Króla Abdullaha (KAUST) podkreśliło znaczenie włączania drobnoziarnistych danych regionalnych do modeli oceanów w celu dokładnego planowania i podejmowania decyzji. W badaniu skupiono się na regionie Morza Czerwonego i opracowano pierwszą precyzyjną rekonstrukcję historyczną cyrkulacji Morza Czerwonego przy użyciu modelu oceanu o wysokiej rozdzielczości.

Tradycyjne globalne modele oceanów wykorzystują grube siatki i nie są w stanie zapewnić dokładnych analiz mniejszych mórz regionalnych. To ograniczenie ma poważne implikacje finansowe i naukowe, ponieważ przemysł i badacze opierają się na danych globalnych, które nie uwzględniają specyficznej charakterystyki wód regionalnych.

Aby rozwiązać ten problem, naukowcy z KAUST zintegrowali wszystkie dostępne dane satelitarne i oceaniczne in situ, uwzględniając ulepszoną batymetrię i wykorzystując siatkę przestrzenną o wysokiej rozdzielczości. Dopracowali także parametry modelu oceanu w drodze szeroko zakrojonych eksperymentów nad czułością. W rezultacie powstało wydajne obliczeniowo podejście zespołowe, które uwzględniło niepewności i dokładnie zobrazowało fizykę Morza Czerwonego.

Ponowna analiza Morza Czerwonego ujawniła nowe cechy aktualnej cyrkulacji, temperatury, zasolenia i zachowań oceanicznych, które nie były widoczne w modelach globalnych. Dokładnie odtworzył anomalie sezonowe, międzyroczne wahania zasolenia oraz trendy temperatury i poziomu morza. W szczególności zidentyfikowano trójwarstwowy prąd transportowy przepływający przez cieśninę Bab-al-Mandab latem, który wcześniej symulowano jako transport dwuwarstwowy w modelach globalnych.

Wyniki tego badania pokazują, jak ważne jest generowanie dokładnych modeli regionalnych i zbiorów danych z wykorzystaniem danych lokalnych do podejmowania decyzji, szczególnie w odniesieniu do megarozwojów zachodzących w regionie Morza Czerwonego. Badanie podkreśla wartość regionalnych modeli oceanów opartych na danych dla lepszego zrozumienia i przewidywania regionalnych wzorców i dynamiki klimatycznej.

Wyniki prac zespołu badawczego zostały opublikowane w Biuletynie Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego.

Definicje:

– Ponowna analiza: proces wykorzystania modelu numerycznego do wygenerowania nowego zbioru danych na temat przeszłych warunków klimatycznych poprzez asymilację wszystkich dostępnych obserwacji w modelu.

– Batymetria: pomiar głębokości wody w oceanach, morzach i jeziorach.

– Podejście zespołowe: metoda łącząca wiele symulacji modeli w celu zapewnienia solidniejszej i dokładniejszej reprezentacji badanego systemu.

