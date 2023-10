Rzut oka na tajemniczy świat ciemnych galaktyk

Ciemna materia, tajemnicza i nieuchwytna substancja, która stanowi znaczną część naszego Wszechświata, nadal fascynuje astronomów. Chociaż pozostaje to w dużej mierze nieobserwowalne, modele naukowe sugerują, że ciemna materia stanowi aż 26% kosmosu, przewyższając ilość zwykłej materii, którą możemy zobaczyć.

Próbując zrozumieć tajemnice wszechświata, astronomowie natknęli się na galaktyki, których skład składa się głównie z ciemnej materii. Jednym z takich odkryć była Galaktyka Ultra Diffuse Dragonfly 44 (UDG) dokonana w 2016 roku. Pomimo jej masy porównywalnej z naszą Drogą Mleczną, brak jasnych gwiazd i typowej struktury galaktycznej wskazywał na dominację ciemnej materii w tej enigmatycznej galaktyce.

Naukowcy natknęli się także na „galaktyki niemal ciemne”, którym niewiele brakuje do całkowitej ciemności. Galaktyki te mają ograniczoną jasność i zawierają znaczną ilość ciemnej materii. W wyniku przełomowego odkrycia badacze mogli niedawno zidentyfikować największą jak dotąd galaktykę bliską ciemności.

Szacuje się, że to ciało niebieskie, nazwane galaktyką „Nube”, ma około 10 miliardów lat. Do jego odkrycia doszło dzięki analizie danych zebranych w ramach projektu IAC Stripe 82 Legacy Project, który skupiał się na konkretnym obszarze nieba sfotografowanym przez teleskop SDSS. To, co wyróżnia Nube, to niezwykły promień połowy masy wynoszący 22,500 XNUMX lat świetlnych, czyli trzy razy większy niż przeciętny UDG.

Co więcej, galaktyka Nube wykazuje niewiarygodnie niski poziom emisji optycznych, co skutkuje jasnością powierzchniową wynoszącą zaledwie 26.75 mag/sec2. Dla porównania, regularne UDG, które są już uważane za jedne z najsłabszych galaktyk w obserwowalnym wszechświecie, mają jasność powierzchniową dziesięciokrotnie większą. W rzeczywistości obiekty głębokiego nieba powyżej 22 mag/sec łuku są uważane za słabe, a całkowicie ciemne niebo mierzy się przy jasności powierzchniowej 21.8 mag/sec łuku.

Przy masie gwiazdy około 390 milionów mas Słońca Nube blednie w porównaniu z jasnością Drogi Mlecznej. Należy jednak zauważyć, że nawet typowe UDG zawierają tylko 1% gwiazd więcej niż nasza macierzysta galaktyka, co sprawia, że ​​porównywanie tych dwóch typów galaktyk jest nieco niesprawiedliwe.

Odkrycie galaktyki Nube wywołało fascynujące dyskusje wśród naukowców na temat jej pochodzenia i unikalnych właściwości. Czy jego osobliwy charakter jest wynikiem jego powstania, czy może później wydarzyło się coś przemieniającego? Przyszłość kryje w sobie ekscytujące perspektywy na rozwikłanie zagadki tych ciemnych galaktyk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Czym jest ciemna materia?

O: Ciemna materia to forma materii, która nie emituje, nie absorbuje ani nie odbija światła, przez co jest niewidzialna i niewykrywalna tradycyjnymi metodami. Uważa się, że stanowi około 26% wszechświata.

P: Czym jest galaktyka prawie ciemna?

O: Galaktyka prawie ciemna oznacza galaktykę o ograniczonej jasności i zawierającą znaczną ilość ciemnej materii. Galaktyki te nie są całkowicie ciemne, ale są bliskie spełnienia tej definicji.

P: Jak odkryto galaktykę Nube?

O: Galaktykę Nube zidentyfikowano na podstawie analizy danych z projektu IAC Stripe 82 Legacy. Projekt skupiał się na konkretnym regionie nieba sfotografowanym przez teleskop SDSS.

P: Jak wypada galaktyka Nube w porównaniu z Drogą Mleczną?

O: Galaktyka Nube ma masę gwiazdową około 390 milionów razy większą od naszego Słońca, podczas gdy Droga Mleczna jest około 3,800 razy masywniejsza. Jednakże porównanie tych dwóch obiektów stanowi wyzwanie, ponieważ nawet typowe UDG mają znacznie mniej gwiazd niż Droga Mleczna.

P: Co oznacza odkrycie ciemnych galaktyk?

O: Odkrycie ciemnych galaktyk rodzi intrygujące pytania o pochodzenie i naturę takich ciał niebieskich. Naukowców fascynuje to, czy ich szczególne właściwości pojawiły się podczas formowania, czy też były wynikiem późniejszych wydarzeń transformacyjnych.