Podwójne czarne dziury mogą być bardziej stabilne, niż wcześniej sądzono

By

Naukowcy odkryli, że podwójne czarne dziury mogą być bardziej stabilne, niż początkowo sądzono. Te czarne dziury powstają, gdy masywne gwiazdy zapadają się w nieskończenie gęstą „osobliwość”. Przy masach znacznie większych od Słońca mają silne przyciąganie grawitacyjne, przed którym nawet światło nie jest w stanie uciec. Często podwójne czarne dziury powstają, gdy dwie masywne gwiazdy krążą wokół siebie.

Kiedy te czarne dziury się poruszają, tworzą fale grawitacyjne, które przenoszą moment pędu z dala od układu. Powoduje to, że czarne dziury łączą się spiralnie, ostatecznie zderzając się i tworząc jedną, masywniejszą czarną dziurę. Wcześniej uważano, że proces ten jest nieunikniony, a podwójne czarne dziury zawsze będą obiektami samotnymi.

Jednak naukowcy rozumieją teraz, że wszechświat się rozszerza, a ekspansja ta przyspiesza z powodu tak zwanej ciemnej energii. Ta ciemna energia sprawia, że ​​czarne dziury znajdują się w stale rozszerzającej się strukturze czasoprzestrzeni, co zwiększa prawdopodobieństwo, że może pomóc w oddzieleniu podwójnych czarnych dziur.

Naukowcy z Uniwersytetów w Southampton i Uniwersytetu w Cambridge zbadali tę koncepcję za pomocą złożonych modeli matematycznych. Odkryli, że dwie nierotujące czarne dziury mogą istnieć w równowadze, a ekspansja Wszechświata przeciwdziała ich przyciąganiu grawitacyjnemu. Oznacza to, że z daleka para czarnych dziur w równowadze wyglądałaby jak pojedyncza czarna dziura, co utrudnia wykrycie, czy jest to pojedynczy obiekt, czy układ podwójny.

Co więcej, przyciąganie grawitacyjne pomiędzy podwójnymi czarnymi dziurami zapobiegłoby nadmiernemu oddalaniu ich od siebie przez ekspansję Wszechświata. Naukowcy uważają, że ich odkrycia można zastosować do wirujących czarnych dziur i jeszcze bardziej złożonych układów czarnych dziur składających się z wielu obiektów.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Physical Review Letters.

Źródła:

- Uniwersytet w Southampton

- Uniwersytet Cambridge