Nowe badanie sugeruje, że na Marsie istniały kiedyś rzeki nadające się do zamieszkania

By

Naukowcy z Penn State University przeprowadzili nową analizę danych z należącego do NASA łazika Curiosity i odkryli, że wiele kraterów na Marsie mogło kiedyś służyć jako rzeki nadające się do zamieszkania. W badaniu prowadzonym przez Benjamina Cardenas, adiunkta nauk o Ziemi w Penn State, wykorzystano modele numeryczne do symulacji erozji Marsa w długich okresach czasu. Odkryli, że powszechne formacje kraterów, zwane formami terenu typu „ławka i nos”, są prawdopodobnie pozostałościami starożytnych koryt rzek.

Odkrycie to podważa wcześniejsze badania, w ramach których zidentyfikowano grzbiety rzeczne jako możliwe wskaźniki starożytnych osadów rzecznych na Marsie. Analiza zespołu sugeruje, że w innych obszarach planety mogą znajdować się nieodkryte złoża rzeczne. Cardenas i jego zespół uważają, że większa część marsjańskiego zapisu osadowego mogła zostać zbudowana przez rzeki w nadającym się do zamieszkania okresie historii Marsa.

Do stworzenia modelu komputerowego naukowcy wykorzystali 25-letnie skany stratygrafii Ziemi, zebrane przez koncerny naftowe spod dna morskiego Zatoki Meksykańskiej. Skany te zapewniły idealne porównanie z cechami geologicznymi Marsa. Kiedy zespół przeprowadził symulację, zaobserwował erozyjne marsjańskie krajobrazy, które utworzyły ławy topograficzne i nosy, podobne do form terenu obserwowanych przez łazik Curiosity w kraterze Gale.

Konsekwencje tego badania są znaczące, ponieważ sugerują, że na Marsie mogło znajdować się znacznie więcej rzek, niż wcześniej sądzono. Daje to bardziej optymistyczny obraz starożytnego życia na Marsie, wskazując, że planeta mogła kiedyś posiadać odpowiednie warunki do istnienia życia.

Konieczne są dalsze badania, aby zbadać zasięg potencjalnych złóż rzecznych Marsa i uzyskać głębsze zrozumienie historii geologicznej planety. Wyniki tego badania otwierają nowe możliwości dla przyszłych misji i badań mających na celu odkrycie dowodów na istnienie przeszłego życia na Czerwonej Planecie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Co nowa analiza danych z łazika Curiosity NASA ujawniła na temat Marsa?

Nowa analiza sugeruje, że wiele kraterów na Marsie mogło kiedyś stanowić rzeki nadające się do zamieszkania, na co wskazuje obecność powszechnych formacji kraterowych, zwanych formami terenu typu ława i nos.

2. Czym to odkrycie różni się od poprzednich badań?

Wcześniejsze badania zidentyfikowały grzbiety rzeczne jako możliwe wskaźniki starożytnych osadów rzecznych na Marsie. Jednak nowa analiza podważa ten pogląd i sugeruje, że w innych obszarach planety mogą znajdować się nieodkryte złoża rzeczne.

3. Jaką metodę wykorzystali badacze do badania Marsa?

Naukowcy wykorzystali modele numeryczne do symulacji erozji Marsa w długich okresach czasu. Porównali także cechy geologiczne Marsa z 25-letnimi skanami stratygrafii Ziemi, zebranymi spod dna morskiego Zatoki Meksykańskiej.

4. Jakie są implikacje tego badania?

Badanie sugeruje, że na Marsie mogło znajdować się znacznie więcej rzek, niż wcześniej sądzono, co mogło stworzyć korzystniejsze warunki dla życia w starożytności. Otwiera to nowe możliwości dla przyszłych misji i badań mających na celu odkrycie dowodów na przeszłe życie na Marsie.