Podejmowanie kroków w kierunku samowystarczalnych misji kosmicznych: uprawa żywności w kosmosie

NASA stale pracuje nad rozwojem misji na Księżyc i Marsa, ale jednym z wyzwań, przed którymi stoi, jest zapewnienie członkom załogi pożywienia podczas długich pobytów w kosmosie. Obecnie astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej korzystają z paczkowanej żywności, która wymaga regularnych dostaw i może nie zapewniać optymalnego odżywiania. Aby rozwiązać ten problem, naukowcy badają możliwość uprawy żywności podczas misji.

Pierwszym krokiem w tych badaniach jest identyfikacja odpowiednich roślin do przetestowania. W 2015 roku NASA zainicjowała projekt o nazwie „Growing Beyond Earth” we współpracy z ogrodem botanicznym Fairchild w Miami. Program ten obejmuje setki klas przedmiotów ścisłych w gimnazjach i liceach w całych Stanach Zjednoczonych, które hodują różne nasiona w środowisku przypominającym warunki panujące na stacji kosmicznej. Nasiona, które dobrze się rozwijają w tych klasach, są następnie przenoszone do komory w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego w NASA w celu dalszych testów. Jeśli w środowisku mikrograwitacji będą nadal dobrze rosły, zostaną wysłane na stację kosmiczną w celu dalszej oceny.

Oprócz selekcji roślin NASA testowała obiekty, w których można umieścić ogrody mikrograwitacyjne. Jednym z takich obiektów jest System Produkcji Warzyw, zwany także Veggie. Jest to prosta komora o małej mocy, która może pomieścić do sześciu roślin. Nasiona hoduje się w małych „poduszkach” z tkaniny, którymi opiekują się członkowie załogi i podlewają je ręcznie, podobnie jak przy pielęgnacji ogrodu na Ziemi. Te kosmiczne ogrody pomagają badaczom zrozumieć, w jaki sposób rośliny rosną i dostosowują się do warunków mikrograwitacji oraz jakie środki należy podjąć, aby zapewnić im zdrowie i produktywność.

Opracowując technologię i techniki uprawy żywności w kosmosie, NASA zamierza zmniejszyć zależność od regularnych misji zaopatrzeniowych i zapewnić astronautom świeżą, pożywną żywność przez dłuższy czas. Badania te nie tylko przyniosą korzyści przyszłym misjom na Księżyc i Marsa, ale będą miały także wpływ na zrównoważone rolnictwo na Ziemi.

Źródła: FIZY