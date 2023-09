Przodkowie krokodyli powoli się starzeją

By

Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie Current Biology ujawnia, że ​​starożytni przodkowie krokodyli, znani jako krokodylomorfy, rosły wolniej w porównaniu do innych dużych gadów, takich jak dinozaury. Naukowcy zbadali wewnętrzną strukturę skamieniałych kości krokodylomorfów sprzed 200 milionów lat znalezionych w Republice Południowej Afryki i odkryli, że tempo ich wzrostu było podobne do tempa ich współczesnych potomków. Podważa to istniejące przekonanie, że powolny wzrost obserwowany u żywych krokodyli jest wynikiem ich siedzącego, półwodnego trybu życia.

W badaniu zbadano także skamieniałości nowo odkrytego gigantycznego przodka krokodyla, który żył 210 milionów lat temu. Te skamieniałości znaleziono w wiosce Qhemegha w Republice Południowej Afryki. Badając cechy tych starożytnych kości, takie jak roczny wzrost i tkanka kostna, naukowcy ustalili, że nowy gatunek rósł wolniej niż inne duże gady tamtych czasów. Odkryli również, że ta strategia powolnego wzrostu utrzymywała się przez całą ewolucję krokodylomorfów, a nowsze gatunki jeszcze bardziej spowalniały wzrost.

Co ciekawe, naukowcy sugerują, że strategia powolnego wzrostu odegrała znaczącą rolę w przetrwaniu krokodylomorfów podczas masowego wymierania pod koniec okresu triasu. Chociaż uważa się, że dinozaury przetrwały wyginięcie dzięki szybkiemu wzrostowi, wolniej rosnącym krokodylomorfom udało się przetrwać i prosperować po tym wydarzeniu. Ta wyraźna różnica w strategiach wzrostu ostatecznie doprowadziła do oddzielenia się krokodyli i ptaków, ich najbliższych żyjących krewnych.

Odkrycia te dostarczają wglądu w historię ewolucji krokodyli i rzucają światło na czynniki, które kształtowały tempo ich wzrostu. Dalsze badania w tej dziedzinie przyczynią się do zrozumienia, w jaki sposób różne gatunki przystosowują się i ewoluują w czasie.

