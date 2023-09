Powstanie „najmonautów”: arabscy ​​odkrywcy zostawiający ślad w kosmosie

Świat arabski zyskuje uznanie w globalnym wyścigu kosmicznym, a astronauci tacy jak sułtan Al Neyadi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Rayyanah Barnawi z Arabii Saudyjskiej tworzą historię. Zainspirowani rosyjskimi kosmonautami i chińskimi taikonautami, rośnie dynamika identyfikowania tych arabskich badaczy kosmosu jako „najmonautów”.

Termin „najmonauta” został wymyślony przez specjalistkę ds. kosmosu Lisę La Bonte i naukowca ze Emiratów, dr Mejda Alsariego. Łączy w sobie arabskie słowo „najm” oznaczające gwiazdę i greckie słowo „naut” oznaczające marynarza. W 2020 roku La Bonte i Alsari uruchomiły stronę internetową poświęconą promocji arabskich misji kosmicznych i zapewnieniu specyficznej tożsamości badaczom kosmosu z regionu.

Chociaż termin „najmonauta” nie został oficjalnie przyjęty przez żadną organizację kosmiczną, zyskuje on popularność w mediach. Brytyjska gazeta The Guardian użyła tego terminu w wywiadzie z dr. Alem Neyadim, wskazując na jego rosnące uznanie.

Astronauci są powszechnie określani jako ci, którzy latają w kosmos. Termin „astro” oznacza gwiazdę i uważa się, że został zainspirowany terminem „aeronauta” używanym w XVIII wieku w odniesieniu do balonistów. Odnośne agencje kosmiczne nazywają badaczy kosmosu ze Emiratów i Arabii Saudyjskiej astronautami. Podobnie Stany Zjednoczone, Kanada, Europa i Japonia również używają terminu „astronauta” w odniesieniu do swoich podróżników kosmicznych.

Rosja nazywa swoich astronautów kosmonautami, podczas gdy Chiny nazywają ich taikonautami. Przedrostek „taikong” w języku chińskim oznacza przestrzeń. Indie wyrastają także na silnego gracza w eksploracji kosmosu i planują wysłanie w nadchodzących latach pierwszych astronautów, prawdopodobnie zwanych wiomanautami.

Osiągnięcia arabskich odkrywców, takich jak Al Neyadi i Barnawi, podkreślają rosnące znaczenie świata arabskiego w dziedzinie eksploracji kosmosu. W miarę jak coraz więcej krajów arabskich planuje wysyłać swoich obywateli w przestrzeń kosmiczną, termin „najmonauci” może stać się szerzej akceptowany, uznając kulturowy i technologiczny wkład arabskich poszukiwaczy przygód w przestrzeni kosmicznej.

Definicje:

– „Najmonauta”: ukuty termin określający arabskich badaczy kosmosu. Łączy arabskie słowo „najm” (gwiazda) i greckie słowo „naut” (marynarz).

– „Astronauta”: termin powszechnie używany do opisania osób podróżujących w kosmos. Pochodzi od przedrostka „astro”, oznaczającego gwiazdę.

– „Kosmonauta”: termin używany w Rosji w odniesieniu do astronautów.

– „Taikonaut”: termin używany w Chinach w odniesieniu do astronautów. Pochodzi od przedrostka „taikong” oznaczającego przestrzeń.

– „Vyomanauta”: termin używany podobno w Indiach w odniesieniu do astronautów, chociaż jego użycie w społeczeństwie jest niejasne.

Źródła:

– The Guardian (wywiad z dr Al Neyadi)

– Dodatkowe badania i informacje