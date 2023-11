Odblokowane osiągnięcie: Zarodki myszy pomyślnie wyhodowane w kosmosie

Naukowcy osiągnęli przełomowy kamień milowy, po raz pierwszy pomyślnie hodując zarodki myszy na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). To znaczące osiągnięcie nie tylko otwiera nowe możliwości eksploracji kosmosu, ale także podnosi intrygującą perspektywę reprodukcji człowieka w kosmosie.

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Yamanashi i Narodowy Instytut Badawczy w Riken jest pierwszym na świecie eksperymentem, w którym na pokładzie ISS hodowano zarodki ssaków we wczesnym stadium rozwoju w warunkach całkowitej mikrograwitacji. Wyniki sugerują, że ssaki, w tym ludzie, mogą być zdolne do rozwoju i rozmnażania się w przestrzeni kosmicznej.

Potencjalne implikacje tych badań są dalekosiężne. Ponieważ ludzkość przygotowuje się do programu Artemis i planuje powrót na Księżyc do 2025 r., zakładanie obozów księżycowych może utorować drogę dłuższym pobytom w kosmosie. To z kolei przybliża nas do futurystycznej wizji, w której reprodukcja poza światem staje się rzeczywistością.

Eksperyment kierowany przez biologa molekularnego Teruhiko Wakayamę z Centrum Zaawansowanej Biotechnologii Uniwersytetu Yamanashi polegał na zamrożeniu zarodków myszy i wysłaniu ich na ISS za pomocą rakiety SpaceX Falcon 9. Po dotarciu na pokład stacji kosmicznej zarodki rozmrożono i hodowano w warunkach mikrograwitacji przez cztery dni. Wyniki opublikowane w czasopiśmie iScience wykazały, że zarodki rozwinęły się w blastocysty o prawidłowej liczbie komórek, co pokazuje, że grawitacja nie miała znaczącego wpływu na ich powstawanie i początkowe różnicowanie.

Jednak wskaźnik przeżywalności zarodków hodowanych w kosmosie był niższy w porównaniu z zarodkami hodowanymi na Ziemi, co podkreśla potrzebę dalszych badań. Zespół badawczy uznaje również znaczenie badania wpływu narażenia na promieniowanie na wzrost zarodków ssaków w przestrzeni kosmicznej, szczególnie na etapach kriokonserwacji i hodowli żywych zarodków.

Chociaż następnym istotnym krokiem byłoby przeszczepienie hodowanych blastocyst myszom w celu oceny ich potencjału pomyślnego porodu, to osiągnięcie przybliża nas o krok do odkrycia tajemnic reprodukcji i zamieszkiwania w kosmosie.

FAQ:

P: Jakie jest znaczenie hodowania zarodków myszy w kosmosie?

Odpowiedź: Sugeruje to, że ssaki, w tym ludzie, mogą być w stanie rozwijać się i rozmnażać w przestrzeni kosmicznej.

P: W jaki sposób hodowano zarodki myszy w kosmosie?

Odp.: Zamrożone zarodki myszy wysłano na ISS i rozmrożono przed hodowlą w warunkach mikrograwitacji.

P: Jakie były wyniki eksperymentu?

Odp.: Zarodki rozwinęły się w blastocysty o prawidłowej liczbie komórek, co wskazuje, że grawitacja nie miała znaczącego wpływu na ich powstawanie.

P: Jakie są potencjalne implikacje tych badań?

O: Toruje drogę dłuższym pobytom w przestrzeni kosmicznej i zwiększa możliwość reprodukcji poza światem.

P: Jakie są kolejne kroki w tym badaniu?

Odp.: Przeszczepianie blastocyst myszom w celu oceny ich potencjału w zakresie pomyślnego porodu i dalszych badań wpływu promieniowania na wzrost zarodków w przestrzeni kosmicznej.