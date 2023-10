Odkrywanie Neptuna: nowa propozycja misji na najbardziej zewnętrzną planetę

By

Planetolodzy od dawna fascynują się Neptunem, najbardziej zewnętrzną planetą naszego Układu Słonecznego, ale ze względu na jego ogromną odległość wysłanie statku kosmicznego na orbitę lub lądowanie na Neptunie okazało się poważnym wyzwaniem. Jednakże grupa badaczy przedstawiła zupełnie nowy pomysł przyszłej misji do Neptuna, która zakłada wykorzystanie cienkiej atmosfery Trytona, największego księżyca Neptuna.

W niedawnym artykule badacze podkreślili pomyślne zakończenie w 2022 r. testu nadmuchiwanego zwalniacza na orbicie niskoziemskiej (LOFTID). Zaproponowali użycie urządzenia podobnego do LOFTID, zwanego aeropowłoką, do spowolnienia zbliżającego się statku kosmicznego. Tryton. Mimo że atmosfera Trytona ma mniej niż 1/70,000 XNUMX ciśnienia powietrza w atmosferze ziemskiej, naukowcy odkryli, że nadal może ona zapewnić wystarczające opóźnienie, aby umożliwić statkowi kosmicznemu wejście na przechwyconą orbitę wokół Neptuna.

Aby to osiągnąć, orbiter musiałby zejść na wysokość zaledwie 6 kilometrów nad powierzchnią Trytona. W przeciwieństwie do innych pomysłów na misję, brak znaczących pasm górskich na Trytonie zmniejsza ryzyko katastrofalnej kolizji. Naukowcy szacują, że dzięki zastosowaniu techniki aeroshell misja do Neptuna mogłaby zostać ukończona w ciągu zaledwie 10 lat, czyli znacznie krócej niż obecne koncepcje misji.

Dodatkowo proponowana misja umożliwiłaby zbadanie Trytona, który jest uważany za jeden z najbardziej osobliwych obiektów w Układzie Słonecznym. Uważa się, że jest to przechwycony obiekt z Pasa Kuipera, a zobaczenie Trytona z bliska z zaledwie kilku kilometrów nad jego powierzchnią mogłoby dostarczyć cennych odkryć naukowych.

Chociaż misja powrotna na Neptuna wiąże się z wieloma wyzwaniami ze względu na ogromną odległość, ta innowacyjna propozycja oferuje obiecujące rozwiązanie. Wykorzystując atmosferę Trytona, naukowcy byliby w stanie pokonać niektóre przeszkody związane z dotarciem do tajemniczej planety i okrążeniem jej. Aby urzeczywistnić tę propozycję, konieczne będą dalsze badania i postęp technologiczny.

Definicje:

1. LOFTID – Test lotu na orbicie niskoziemskiej z nadmuchiwanym zwalniaczem, program NASA mający na celu opracowanie nadmuchiwanej osłony chroniącej statek kosmiczny podczas opadania z atmosfery.

2. Aeroshell – powłoka ochronna lub tarcza używana podczas wejścia do atmosfery w celu zmniejszenia prędkości statku kosmicznego i ochrony go przed ekstremalnymi temperaturami.

3. Pas Kuipera – obszar Układu Słonecznego za Neptunem, zawierający wiele małych ciał lodowych i uważany za pozostałość wczesnego Układu Słonecznego.

Źródło: artykuł źródłowy nie podaje konkretnego adresu URL.