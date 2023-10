Nowe narzędzia dla astronautów: odkrywanie wyzwań i innowacji podczas spacerów kosmicznych

W środę 25 października dwóch odważnych kosmonautów wyruszyło w spacer kosmiczny przed Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS), napotykając fascynujący wyciek chłodziwa, który zaobserwowano wcześniej w tym miesiącu. Oleg Kononenko i Nikolai Chub, obaj z rosyjskiej agencji kosmicznej Roscosmos, z zapałem wyruszyli w podróż poza pojazdem (EVA), której misją było udokumentowanie i wyizolowanie wycieku płynu chłodzącego z chłodnicy.

Podczas spaceru kosmicznego Kononenko uważnie obserwował gromadzący się amoniak, który utworzył rosnącą „kropelkę” lub „kropelkę”. Ten wyjątkowy widok doprowadził do skażenia jednej z jego lin, którą należało zabezpieczyć w torbie i pozostawić na zewnątrz stacji kosmicznej. Kosmonauci, przygotowani na wszelkie potencjalne spotkania z toksycznym chłodziwem, starannie wyczyścili swoje skafandry kosmiczne i narzędzia, aby mieć pewność, że żadne ślady amoniaku nie przedostały się z powrotem do stacji.

Dokumentując grzejnik, Kononenko odkrył zdumiewający widok: liczne jednolite dziury na powierzchni paneli. Zaintrygowany skontaktował się przez radio z kontrolerami lotu w Moskiewskim Centrum Kontroli Misji, opisując je jako mające „bardzo równe krawędzie, jakby zostały przewiercone”. Chaotyczne rozmieszczenie tych dziur zwiększa tajemnicę otaczającą to wydarzenie.

Uważa się, że resztkowy amoniak, który wyciekł po zamknięciu zaworów, przyczynił się do powstania „kropli”. Rosyjscy inżynierowie dokładnie przeanalizują dane zebrane przez kosmonautów, aby ustalić przyczynę wycieku i opracować rozwiązania dotyczące przyszłej konserwacji chłodnicy.

Ponadto podczas spaceru kosmicznego Kononenko i Chub pomyślnie zainstalowali syntetyczny system komunikacji radarowej w wielofunkcyjnym module laboratoryjnym Nauka. Ten nowy system będzie odgrywał kluczową rolę w monitorowaniu środowiska Ziemi. Wypuścili także mały nanosatelitę w kształcie sześcianu, zaprojektowany do testowania technologii żagli słonecznych. Chociaż skrzydła słoneczne nie rozłożyły się zgodnie z planem, misja pomyślnie przetestowała mechanizm rozkładania.

Ten ekscytujący 7-godzinny i 41-minutowy spacer kosmiczny zakończył się zamknięciem włazu do śluzy modułu Poisk. W sumie był to pierwszy spacer Chuba w przestrzeni kosmicznej i imponujący szósty spacer Kononenki, co wydłużyło jego łączny czas spaceru kosmicznego do imponujących 41 godzin i 43 minut.

Źródła: NASA TV, Rosyjska Federalna Agencja Kosmiczna (Roscosmos)