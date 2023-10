Nowe spojrzenie na tworzenie pierwiastków ujawnione przez wykrycie telluru przez Webba

By

Przełomowe odkrycie możliwe dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Jamesa Webba zapewniło naukowcom głębszy wgląd w powstawanie pierwiastków chemicznych we wszechświecie. Naukowcy badający jasny rozbłysk promieniowania gamma wykryli obecność rzadkiego pierwiastka, telluru, rzucając światło na tajemnicze pochodzenie cennych i niezbędnych pierwiastków.

Rozbłysk gamma, znany jako GRB 230307A, był drugim co do jasności zaobserwowanym w historii i został spowodowany połączeniem dwóch gwiazd neutronowych, w wyniku czego powstało zjawisko wybuchowe zwane kilonową. Wykorzystując niezwykłą czułość Webba, naukowcom udało się uchwycić pierwsze widmo kilonowej w średniej podczerwieni, oferując bezpośredni widok ciężkiego pierwiastka.

Tradycyjnie proces tworzenia pierwiastków pozostawał nieuchwytny, szczególnie w przypadku pierwiastków kluczowych dla życia na Ziemi. Jednakże wykrycie telluru w następstwie kilonowej sugeruje, że w wyrzuconym materiale mogą również znajdować się inne pierwiastki układu okresowego znajdujące się w jego pobliżu, takie jak jod.

„Przez ponad 150 lat naukowcy pracowali nad zrozumieniem układu okresowego pierwiastków, a teraz, dzięki Webbowi, w końcu jesteśmy w stanie wypełnić niektóre z ostatnich luk” – powiedział główny autor badania Andrew Levan z Uniwersytetu Radboud i uniwersytetu w Warwick.

Odkrycie telluru, który jest jeszcze rzadszy niż platyna na Ziemi, stanowi kamień milowy w naszym zrozumieniu sposobu powstawania pierwiastków w zjawiskach kosmicznych, takich jak kilonowe. Obserwacje Webba zapewniły naukowcom wyjątkową okazję do zbadania tych nieuchwytnych zjawisk, otwierając drzwi do bardziej zaawansowanych odkryć w przyszłości.

Badanie nie tylko podkreśla potencjał Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, ale także podkreśla znaczenie współpracy między wieloma teleskopami, takimi jak należący do NASA Kosmiczny Teleskop Promieniowania Gamma Fermi i Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta. Łącząc dane z różnych źródeł, naukowcy mogą stworzyć pełniejszy obraz wydarzeń kosmicznych i pogłębić naszą wiedzę o wszechświecie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co to jest rozbłysk gamma?

Rozbłysk gamma to wysoce energetyczna eksplozja, która uwalnia intensywny rozbłysk promieniowania gamma. Te rozbłyski należą do najpotężniejszych wydarzeń we wszechświecie, często kojarzonych z supernowymi lub łączeniem się zwartych obiektów, takich jak gwiazdy neutronowe.

Co to jest kilonowa?

Kilonowa to eksplozja powstająca w wyniku połączenia dwóch gwiazd neutronowych lub gwiazdy neutronowej i czarnej dziury. Jest to potężne wydarzenie, które uwalnia ogromną ilość energii i może skutkować powstaniem ciężkich pierwiastków.

Dlaczego wykrycie telluru jest istotne?

Tellur to rzadki pierwiastek, którego na Ziemi jest jeszcze mniej niż platyna. Jej wykrycie w następstwie kilonowej dostarcza cennych informacji na temat procesu tworzenia pierwiastków w wydarzeniach kosmicznych. Obecność telluru sugeruje, że w eksplozjach mogą powstawać także inne ważne pierwiastki, takie jak jod.

Jaką rolę w tym odkryciu odgrywa Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba?

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba odegrał kluczową rolę w tym odkryciu, rejestrując pierwsze widmo kilonowej w średniej podczerwieni. Jego wyjątkowa czułość umożliwiła naukowcom bezpośrednią obserwację obecności telluru, dostarczając bezcennych danych do zrozumienia powstawania ciężkich pierwiastków we wszechświecie.

W jaki sposób współpraca między różnymi teleskopami przyczynia się do odkryć naukowych?

Współpraca między wieloma teleskopami, takimi jak należący do NASA Kosmiczny Teleskop Promieniowania Gamma Fermi i Obserwatorium Swift Neila Gehrelsa, umożliwia naukowcom gromadzenie danych z różnych długości fal i źródeł. Łącząc te obserwacje, badacze mogą uzyskać pełniejsze zrozumienie wydarzeń kosmicznych i odkryć nowy wgląd w działanie wszechświata.