Komórki ludzkie mają wzór wielkości i liczby

W niedawnym badaniu opublikowanym w Proceedings of the National Academy of Sciences naukowcy z McGill University odkryli fascynujący wzór w ludzkich komórkach, który wydaje się mieć spójną matematyczną symetrię w całym organizmie. Badanie ujawnia odwrotną zależność między rozmiarem komórek a ich liczbą, co sugeruje kompromis między tymi zmiennymi.

Rozmiar i liczba komórek odgrywają kluczową rolę we wzroście i funkcjonowaniu ludzkiego ciała. Jednak jak dotąd nie przeprowadzono kompleksowych badań dotyczących związku tych czynników w całym organizmie człowieka. Aby wypełnić tę lukę, zespół badawczy zebrał dane z ponad 1,500 opublikowanych źródeł, aby stworzyć szczegółowy zbiór danych na temat rozmiaru i liczby komórek dla głównych typów komórek.

Wyniki badania pokazują, że wraz ze wzrostem rozmiaru komórek zmniejsza się ich liczba i odwrotnie. Oznacza to, że komórki w danej klasie wielkości mają równy udział w całkowitej biomasie komórkowej organizmu. Zależność między wielkością komórek a liczbą jest prawdziwa w przypadku różnych typów komórek i klas wielkości, wskazując spójny wzór homeostazy.

Naukowcy szacują, że w organizmie mężczyzny znajduje się około 36 bilionów komórek, u kobiet około 28 bilionów komórek, a u dziesięcioletniego dziecka – około 17 bilionów komórek. Rozmieszczenie biomasy komórkowej jest zdominowane przez komórki mięśniowe i tłuszczowe, podczas gdy czerwone krwinki, płytki krwi i białe krwinki mają znaczący wpływ na liczbę komórek.

Co ciekawe, każdy typ komórek ma charakterystyczny zakres wielkości, który pozostaje jednolity przez cały okres rozwoju jednostki. Ten wzór jest spójny u wszystkich gatunków ssaków, co sugeruje podstawową zasadę biologii komórki.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie to rzuca światło na skomplikowany związek między wielkością komórek a ich liczbą w organizmie człowieka. Odkrycia dostarczają cennych informacji na temat rozwoju i funkcjonowania komórek, otwierając nowe możliwości dalszych badań w dziedzinie biologii.

Źródła:

– Proceedings of National Academy of Sciences (2023)

– Katedra Nauk o Ziemi i Planetach, Uniwersytet McGill, Kanada.