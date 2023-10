By

Komety to ciała niebieskie, które pobudzają naszą wyobraźnię jasnymi smugami na niebie i długimi ogonami. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, z czego zbudowane są komety i skąd pochodzą?

Komety są w rzeczywistości pozostałością po powstaniu naszego Układu Słonecznego około 4.5 miliarda lat temu. Większość gazu, pyłu, skał i metalu trafiła do Słońca i planet, ale to, co nie zostało przechwycone, utworzyło komety i asteroidy.

Komety są często określane jako „brudne kule śnieżne” lub „lodowe kule brudu”, ponieważ są to skupiska skał, pyłu, lodu oraz zamarzniętych gazów i cząsteczek. Jądro komety to rdzeń zbudowany z tych materiałów.

Jądro otacza puszysta warstwa lodu przypominająca stożek śnieżny i gęsta krystaliczna skorupa. Skorupa tworzy się, gdy kometa zbliża się do Słońca, a jej zewnętrzne warstwy nagrzewają się. Dzięki chrupiącej skórce na zewnątrz i puszystemu wnętrzu komety porównywane są do lodów smażonych w głębokim tłuszczu.

Większość komet ma szerokość zaledwie kilku mil, a największa znana kometa ma szerokość około 85 mil. Są stosunkowo małe i ciemne, dzięki czemu są widoczne tylko wtedy, gdy zbliżą się do Słońca.

Kiedy kometa zbliża się do Słońca, nagrzewa się i przechodzi proces zwany sublimacją. Dzieje się tak, gdy zamrożone gazy i cząsteczki na powierzchni komety zmieniają się bezpośrednio ze stanu stałego w gaz. Uwolniony gaz i pył tworzą wokół komety chmurę zwaną śpiączką.

Koma oddziałuje ze Słońcem, tworząc dwa ogony. Ogon jonowy składa się z gazu i ma kolor niebieski. Ogon pyłowy powstaje z cząstek pyłu uwalnianych podczas sublimacji i odbija światło słoneczne, nadając ogonowi zakrzywiony kształt.

Komety mają bardzo ekscentryczne orbity, co oznacza, że ​​mają wydłużone owale z ekstremalnymi trajektoriami, które prowadzą je zarówno blisko, jak i daleko od Słońca. Większość czasu spędzają w odległych rejonach Układu Słonecznego, przemieszczając się powoli po jego krańcach.

Uważa się, że wiele komet pochodzi z Obłoku Oorta, okrągłej powłoki małych ciał Układu Słonecznego otaczającej nasz Układ Słoneczny. Komety z Obłoku Oorta mają długie okresy orbitalne, trwające ponad 200 lat i nazywane są kometami długookresowymi.

Z drugiej strony komety krótkookresowe mają okresy orbitalne krótsze niż 200 lat. Niektóre komety krótkookresowe pochodzą z Pasa Kuipera, pasa asteroid znajdującego się za Neptunem. Istnieją również komety z rodziny Jowisza, których okresy orbitalne są krótsze niż 20 lat i docierają jedynie do orbity Jowisza.

Komety spędzają stosunkowo krótki czas w wewnętrznym Układzie Słonecznym, jaśniejąc w miarę zbliżania się do Słońca, po czym znikają i wracają do zewnętrznego Układu Słonecznego.

Komety nadal wzbudzają naszą ciekawość i dają wgląd w pochodzenie naszego Układu Słonecznego.

