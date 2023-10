- Czy Kometa 2/P Encke i meteoryty Taurid „oszukają” obserwatorów w tym roku?

Październik i listopad to świetne miesiące na obserwację meteorów, a rok 2023 nie jest wyjątkiem. W tym roku istnieje szczególny powód, aby zachować czujność, ponieważ kometa 2P Encke, źródło listopadowych kul ognia Taurid, osiągnie peryhelium 22 października. Niestety tegoroczne pojawienie się komety nie jest korzystne dla ziemskich obserwatorów. Będzie nisko na niebie o poranku, zaledwie cztery stopnie od Słońca, kiedy osiągnie peryhelium po drugiej stronie swojej orbity.

Kometa 2P Encke ma okres orbitalny wynoszący 3.3 roku i jest częścią większego roju znanego jako Kompleks Encke (lub Tauryd). Krąży po orbicie Merkurego i sięga aż do pasa asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Następne korzystne przejście komety nastąpi dopiero 11 lipca 2030 roku.

Meteoryty Taurydy, znane również jako Halloweenowe Kule Ognia, wytwarzają dwa strumienie, które są aktywne od końca października do połowy listopada. Chociaż ich liczba jest niewielka i wynosi zaledwie pięć meteorów na godzinę, słyną z wytwarzania kul ognistych. W tym roku Pełnia Księżyca Łowcy przypada na 28 października, ale jasny Księżyc nie powinien utrudniać widoczności kul ognia.

Inne roje meteorów, na które warto zwrócić uwagę w tym sezonie, to Orionidy, których szczyt przypada na niedzielę 22 października rano, a oczekiwana prędkość wyniesie 20 meteorów na godzinę. Oczekuje się, że Leonidy, które osiągną szczyt około 18 listopada, będą miały mniejszą częstotliwość, wynoszącą zaledwie 15 meteorów na godzinę. Istnieją jednak dowody na to, że możemy zbliżyć się do starszego szlaku potoku Leonid, co może spowodować wzrost aktywności.

Podczas deszczu meteorów można prześledzić ich drogę do radianta w odpowiednich konstelacjach. Na przykład, jeśli możesz prześledzić meteoryt aż do Oriona, jest to Orionid, a jeśli możesz powiązać go z Lwem, jest to Leonid.

Ogólnie rzecz biorąc, choć widoczność Komety 2P Encke może być w tym roku ograniczona, wciąż jest na co czekać w związku z meteorami Taurydami i innymi rojami meteorów.

