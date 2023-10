Nowe badania potwierdzają, że asteroida Psyche jest bogata w metale

Naukowcy z NASA Ames Research Center w Dolinie Krzemowej w Kalifornii przeprowadzili nowe badania sugerujące, że asteroida Psyche rzeczywiście jest bogata w metale, co potwierdza wcześniejsze hipotezy. Zespół kierowany przez Anicię Arredondo i Maggie McAdam obserwował Psyche za pomocą należącego do NASA Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) w lutym 2022 r.

SOFIA, samolot Boeing 747SP przystosowany do umieszczenia teleskopu zwierciadlanego, umożliwił zespołowi zebranie danych z każdej części powierzchni Psyche. Tych bezcennych informacji na temat materiałów tworzących powierzchnię asteroidy nie można było uzyskać za pomocą teleskopów naziemnych.

Jednym z kluczowych powodów, dla których Psyche została wybrana do ścisłych obserwacji przez statek kosmiczny, jest jej potencjał w zakresie dostarczania wglądu w powstawanie planet. Naukowcy uważają, że Ziemia, Mars i Merkury również mają jądra metaliczne, ale znajdują się one zbyt daleko pod płaszczami i skorupami planet, aby można je było bezpośrednio obserwować lub mierzyć. Potwierdzenie, że Psyche jest jądrem planety, znacząco przyczyniłoby się do zrozumienia składu Ziemi i innych dużych ciał niebieskich.

Rozmiar Psyche to kolejny kluczowy czynnik pogłębiający naszą wiedzę na temat planet podobnych do Ziemi. Jest to największa asteroida typu M (metaliczna) w naszym Układzie Słonecznym, a jej długość jest w przybliżeniu równa odległości między Nowym Jorkiem a Baltimore w stanie Maryland. Oznacza to, że Psyche częściej wykazuje zróżnicowanie, gdy materiały wewnątrz planety oddzielają się od siebie, przy czym najcięższe materiały opadają w kierunku środka i tworzą jądra.

Arredondo, badacz ze stopniem doktora w momencie zbierania obserwacji, stwierdza, że ​​każde nowe badanie Psyche rodzi więcej pytań i sugeruje, że asteroida jest bardzo złożona i prawdopodobnie skrywa wiele niespodzianek. Możliwość nieoczekiwanego jest jednym z najbardziej ekscytujących aspektów badania niezbadanych ciał niebieskich.

Misją Psyche kieruje Uniwersytet Stanowy w Arizonie i zarządza Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla należącego do NASA, natomiast podwozie statku kosmicznego o dużej mocy Solar Electric Propulsion dostarczyła firma Maxar Technologies. Misja jest czternastą misją wybraną w ramach programu Discovery Program NASA.

SOFIA, wspólny projekt NASA i Niemieckiej Agencji Kosmicznej w DLR, osiągnęła pełną zdolność operacyjną w 2014 roku. Samolot był konserwowany i obsługiwany przez budynek 703 Armstrong Flight Research Center w Kalifornii, należący do NASA.

