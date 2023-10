Nowe badania pokazują, że 40% osób woli pozostać nieświadomymi konsekwencji swoich decyzji

By

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Amsterdamie wykazało, że 40% osób woli pozostać nieświadomymi tego, jak ich decyzje wpływają na innych, często wykorzystując tę ​​nieświadomość do bardziej samolubnego działania. Takie zachowanie, określane jako „umyślna niewiedza”, przypomina zachowanie konsumentów, którzy przymykają oczy na problematyczne pochodzenie kupowanych przez siebie produktów.

Naukowcy przeprowadzili metaanalizę 22 badań z udziałem 6,531 uczestników. W badaniach tych niektórzy uczestnicy zostali poinformowani o konsekwencjach swoich działań, podczas gdy inni mieli wybór: uczyć się lub pozostać ignorantami. Naukowcy odkryli, że mając taką możliwość, 40% osób zdecydowało się nie uczyć się konsekwencji swoich działań.

Co więcej, badanie wykazało, że umyślna niewiedza została powiązana ze spadkiem zachowań altruistycznych. Uczestnicy, którym uświadomiono konsekwencje swoich działań, byli o 15.6 punktu procentowego bardziej skłonni do hojnego postępowania w porównaniu z tymi, którzy zdecydowali się pozostać ignorantami.

Badacze postawili hipotezę, że jedną z przyczyn umyślnej niewiedzy może być chęć utrzymania pozytywnego postrzegania siebie jako osoby altruistycznej. Badanie wykazało, że uczestnicy, którzy zdecydowali się poznać konsekwencje swoich działań, byli o 7 punktów procentowych bardziej skłonni do hojnego postępowania, co sugeruje, że osoby autentycznie altruistyczne są bardziej skłonne do edukowania się na temat konsekwencji swoich decyzji.

Badanie to rzuca światło na powszechność i szkodliwe skutki umyślnej niewiedzy. Sugeruje to, że wiele aktów postrzeganego altruizmu może być motywowanych bardziej presją społeczną i obrazem siebie, a nie autentyczną troską o dobro innych. Zrozumienie motywów umyślnej niewiedzy może pomóc w opracowaniu strategii zwalczania tego zachowania i promowania bardziej świadomego podejmowania decyzji.

