Chiński program zalesiania Trzech Północy (TNAP), znany również jako „Wielki Zielony Mur”, odniósł sukces w walce z pustynnieniem i poprawie stanu środowiska. Niedawne badanie opublikowane w „Ecological Processes” przeprowadzone przez chińskich naukowców z Instytutu Ekologii Stosowanej Chińskiej Akademii Nauk pokazuje, że TNAP stworzył również znaczny pochłaniacz dwutlenku węgla.

TNAP, zainicjowany w 1978 r., jest największym projektem odbudowy ekologicznej na świecie i obejmuje suche i półsuche regiony północno-wschodnich, północno-środkowych i północno-zachodnich Chin. Wykorzystując obrazy teledetekcyjne, a także obserwacje terenowe i dane z krajowej inwentaryzacji lasów, naukowcy oszacowali wzrost zasobów węgla w biomasie, glebie oraz „efekt ekologiczny węgla”, który odnosi się do sekwestracji dwutlenku węgla wynikającej ze zmniejszonej utraty gleby w wyniku zalesiania .

Badanie wykazało, że całkowita powierzchnia zalesiona na obszarach objętych projektem TNAP wzrosła z około 221,000 1978 kilometrów kwadratowych w 379,000 r. do około 2017 47.06 kilometrów kwadratowych w 0.843 r. W ciągu ostatnich czterdziestu lat TNAP przyczynił się do pochłaniania dwutlenku węgla wynoszącego 1978 mln ton dwutlenku węgla na osobę. rok. Co więcej, pochłaniacz dwutlenku węgla w biomasie nadziemnej i podziemnej wzrósł z 2.08 miliarda ton w 2017 r. do XNUMX miliarda ton w XNUMX r.

Naukowcy podkreślają znaczenie „efektu ekologicznego węgla”, który odpowiada za około 16% całkowitego wzrostu pochłaniania dwutlenku węgla. Sugeruje to, że skutki ekologiczne odgrywają kluczową rolę w określaniu rozmieszczenia zasobów węgla w lasach chronionych. W badaniu podkreślono, że przy szacowaniu pochłaniaczy dwutlenku węgla i opracowywaniu modeli związanych z węglem nie należy pomijać korzyści wynikających z sekwestracji dwutlenku węgla wynikających z ekologicznych skutków zalesiania.

Badanie to stanowi punkt odniesienia dla oceny wartości krajowych projektów odbudowy ekologicznej pod względem zdolności pochłaniania dwutlenku węgla i oceny funkcji ekosystemu. Pokazuje znaczący wpływ chińskiego „Wielkiego Zielonego Muru” na nie tylko poprawę stanu środowiska, ale także łagodzenie emisji dwutlenku węgla.

Źródło: Chińska Akademia Nauk, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8