Chiny zapraszają do globalnej współpracy na rzecz Międzynarodowej Stacji Badawczej Księżyca

Chiny zapraszają globalną społeczność kosmiczną do współpracy w ramach Międzynarodowej Stacji Badawczej Księżyca (ILRS). Podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego, który odbył się w Baku w Azerbejdżanie, Li Guoping, główny inżynier Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej (CNSA), przedstawił szczegółowy wgląd w ambitne wysiłki Chin w zakresie eksploracji kosmosu.

Jedna z nadchodzących misji Chin, Chang'e 6, ma przejść do historii jako pierwsza misja powrotna próbek z Księżyca po drugiej stronie. Misja ta, której start zaplanowano na rok 2026, opiera się na sukcesie misji Chang'e 5 i uwzględnia wkład Francji, Włoch i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Queqiao 2, znany również jako „Magpie Bridge 2”, orbiter księżycowy, odegra kluczową rolę w ułatwieniu komunikacji między lądownikiem księżycowym a kontrolą misji.

Oczekuje się, że Chang'e 6 pobierze dwa kilogramy materiału księżycowego, podobnie jak osiągnięcia swojego poprzednika. Dodatkowo zaplanowana na 7 rok misja Chang'e 2026 będzie badać południowy biegun Księżyca. Wiele krajów przedstawiło propozycje wniesienia do tej misji międzynarodowych ładunków i obecnie trwa ocena tych propozycji. Misja Chang'e 8, której wystrzelenie zaplanowano na rok 2028, również wyceluje w południowy biegun Księżyca i będzie główną misją ustanowienia ILRS.

Chiny aktywnie poszukują międzynarodowej współpracy w ramach misji Chang'e 8 o ładowności około 200 kilogramów przeznaczonej do transportu międzynarodowego. CNSA zaprasza do składania wniosków od potencjalnych współpracowników. Co więcej, Chiny zainicjowały program księżycowy z załogą, którego celem jest wylądowanie astronautów na Księżycu do 2030 r. CNSA opracowuje pojazd nośny o dużym udźwigu, który ma wesprzeć to przedsięwzięcie.

Oprócz misji na Księżyc Chiny zaplanowały serię misji na Tianwen, w tym powrót próbek z asteroid, powrót próbek z Marsa i eksplorację planet. Chiny podkreślają, że dane i próbki zebrane podczas tych misji zostaną udostępnione światowej społeczności naukowej w celach badawczych.

Chiny angażują się we współpracę z różnymi krajami i nawiązały partnerstwa, w tym godne uwagi z Roskosmosem. Udostępnianie próbek Księżyca uzyskanych podczas misji Chang'e 5 międzynarodowym współpracownikom pokazuje zaangażowanie Chin we współpracę. Program ILRS, zainicjowany przez chińskich naukowców, ma na celu podjęcie długoterminowych operacji na orbicie Księżyca i na jego powierzchni. Chiny prowadzą obecnie negocjacje z krajami i organizacjami międzynarodowymi na poziomie dwustronnym i wielostronnym w sprawie projektu ILRS.

CNSA oferuje partnerom elastyczność, umożliwiając im wniesienie wkładu w projekt zgodnie ze swoimi możliwościami. Współpraca może obejmować dostarczenie ładunków lub instrumentów, a także udział w badaniach naukowych z wykorzystaniem danych i próbek zwróconych z misji ILRS. ILRS to wizjonerski projekt obejmujący lata 2025–2040, pokazujący zaangażowanie Chin we współpracę międzynarodową w badaniach Księżyca i nie tylko.

