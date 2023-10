Chemicy z sukcesem syntetyzują unikalny alotrop węgla C16

Zespół chemików z Uniwersytetu Oksfordzkiego i IBM Research Europe-Zürich dokonał znaczącego przełomu w syntezie nowego alotropu węgla. Ich badanie, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature, prezentuje udane stworzenie podwójnie antyaromatycznego alotropu węgla C16.

Osiągnięcie to opiera się na wcześniejszych pracach innego zespołu chemików, który w 18 r. zsyntetyzował inną odmianę alotropową węgla, C2019. Pomyślne utworzenie C18, okrągłej formy węgla z naprzemiennymi wiązaniami potrójnymi i pojedynczymi, stworzyło podstawy pod możliwość syntezy C16 alotrop węgla. Niemniej jednak poprzednie próby były utrudnione ze względu na wrodzoną niestabilność procesu.

W swoich przełomowych badaniach chemicy zajęli się wyzwaniami związanymi ze stabilnością, jakie stwarzają prekursory, które z natury mają wyższe energie ze względu na ich właściwości antyaromatyczne. Pokonali tę przeszkodę, wdrażając kilka środków maskujących w celu zwiększenia stabilności.

W procesie syntezy wykorzystano makrocykl z dwoma podstawnikami bromowymi i czterema podstawnikami tlenku węgla. Naukowcy osadzili ten związek na podłożu z chlorku sodu i wykorzystali mikroskop tunelowy do przyłożenia ładunku pikoamperowego do określonych miejsc cząsteczki. Proces ten zwiększył napięcie na bromie do 1.3 V, a na tlenku węgla do 3 V, powodując utworzenie wiązań między atomami węgla. Powstała struktura była pierścieniem o strukturze poliynowej, połączonym razem naprzemiennymi wiązaniami potrójnymi i pojedynczymi.

Weryfikację powstałego alotropu przeprowadzono za pomocą mikroskopu sił atomowych w celu zbadania struktury pierścieniowej. Dodatkowo badacze wykorzystali mikroskop sił z sondą Kelvina i skaningowy mikroskop tunelowy do zbadania rozkładu elektronów na orbitali molekularnych. Badania te potwierdziły oczekiwany podwójnie antyaromatyczny charakter cząsteczki.

Udana synteza tego wyjątkowego alotropu węgla C16 otwiera nowe możliwości badań nad nowatorskimi teoriami chemicznymi i potencjalnym rozwojem materiałów wykorzystujących egzotyczne alotropy węgla. Stanowi to znaczący krok naprzód w naszym zrozumieniu struktur węglowych i manipulowaniu nimi.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co to jest alotrop?

Alotrop odnosi się do różnych form lub układów molekularnych tego samego pierwiastka. Alotropy mogą wykazywać różne właściwości fizyczne i chemiczne.

Co sprawia, że ​​zsyntetyzowany alotrop węgla C16 jest wyjątkowy?

Zsyntetyzowany alotrop węgla C16 jest godny uwagi, ponieważ jest podwójnie antyaromatyczny. Ta właściwość odróżnia go od innych alotropów węgla i ma wpływ na badanie nowych teorii eksperymentalnych i opracowywanie nowych materiałów.

W jaki sposób rozwiązano problem stabilności w procesie syntezy?

Aby przezwyciężyć niestabilność prekursorów, zespół badawczy zastosował kilka środków maskujących w celu zwiększenia stabilności. Pozwoliło to na pomyślną syntezę alotropu węgla C16.

Jakie są potencjalne zastosowania tych badań?

Udana synteza alotropu węgla C16 otwiera drzwi do dalszych badań nad nowymi teoriami chemicznymi i potencjalnym rozwojem materiałów wykorzystujących egzotyczne struktury węgla. Poszerza naszą wiedzę na temat alotropów węgla i ich właściwości.

