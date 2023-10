Tajemnica hybrydy psa i lisa: jak to się stało?

W 2021 roku w brazylijskim regionie Cerrado znaleziono zwierzę przypominające psa. Ratownicy przekazali zwierzę weterynarzom, którzy odkryli, że jest to hybryda psa i lisa, co stanowi pierwszy w historii potwierdzony przypadek takiego zwierzęcia. W tym artykule zbadano, jak powstała ta wyjątkowa hybryda i omówiono jej konsekwencje.

Aby potwierdzić, że zwierzę rzeczywiście było hybrydą psa i lisa, naukowcy przeprowadzili kilka testów. Zbadali chromosomy stworzenia i odkryli, że miało ich 76, co wskazuje na możliwą hybrydyzację między psami z 78 chromosomami i lisami pampasowymi z 74 chromosomami. Ponadto analiza genetyczna mitochondrialnego i jądrowego DNA zwierzęcia potwierdziła jego mieszane pochodzenie.

W artykule wyjaśniono, że chociaż psy i lisy należą do rodziny psowatych, są to odrębne gatunki. Psy należą do rodzaju Canis, natomiast lisy należą do kategorii Vulpes. Matką hybrydy psa i lisa była lisica pampasowa. Biolog Roland Kays zauważa, że ​​gatunki zazwyczaj rozmnażają się z własnym gatunkiem, ale hybrydyzacja może wystąpić w przypadkach, gdy jeden gatunek jest pospolity, a drugi rzadki.

Spekuluje się, że do ich hodowli mogło dojść nakładanie się terytoriów lisów pampasowych i psów domowych, a także praktyka porzucania psów na obszarach naturalnych. Zmiana klimatu i utrata siedlisk mogą również odgrywać rolę w promowaniu hybrydyzacji w miarę dostosowywania się gatunków do nowego środowiska.

Niestety, hybryda psa i lisa o imieniu Dogxim zmarła na początku tego roku w nieznanych okolicznościach. Rząd brazylijski prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie jego śmierci.

Odkrycie hybrydy psa i lisa rodzi intrygujące pytania dotyczące elastyczności granic gatunków i potencjału hybrydyzacji między odlegle spokrewnionymi zwierzętami. W miarę jak naukowcy kontynuują badanie i zrozumienie tych zjawisk, uwydatnia się złożoność i różnorodność świata przyrody.

Źródła:

– National Geographic: [link]

– Telegraf: [link]

– strona internetowa Multidyscyplinarnego Instytutu Publikacji Cyfrowych (MPDI): [link]

– Inquirer Tech: [link]