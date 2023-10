Nowe badanie ujawnia interesujące wnioski na temat lądowania na Księżycu sondy Chandrayaan-3

Niedawne badania przeprowadzone przez naukowców z Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych (ISRO) ujawniły fascynujące szczegóły dotyczące historycznego lądowania na Księżycu modułu lądownika Chandrayaan-3, Vikram. Badanie zatytułowane „Charakterystyka ejecta Halo on the Lunar Surface Around Chandrayaan-3 Vikram Lander Using OHRC Imagery” zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Według badania, kiedy Vikram wylądował na powierzchni Księżyca 23 sierpnia 2023 r., wytworzyło się niezwykłe zjawisko znane jako „halo wyrzutowe”. To wyrzucane halo powstało, gdy moduł lądownika uniósł pył księżycowy i utworzył wokół siebie jasną plamę podczas opadania i lądowania.

Wykorzystując zdjęcia panchromatyczne o wysokiej rozdzielczości z kamery wysokiej rozdzielczości Orbiter (OHRC) znajdującej się na orbiterze Chandrayaan-2, naukowcy porównali zdjęcia wykonane przed i po lądowaniu. Scharakteryzowali aureolę wyrzutu jako nieregularną, jasną plamę otaczającą lądownik.

W badaniu oszacowano, że około 2.06 tony księżycowego epi regolitu (materiału powierzchniowego) zostało wyrzuconych i przemieszczonych na obszarze 108.4 m² wokół miejsca lądowania. To znaczące przemieszczenie materiału księżycowego dostarcza cennych informacji na temat procesów geologicznych i składu powierzchni Księżyca.

Udane miękkie lądowanie Chandrayaan-3 na powierzchni Księżyca było historycznym osiągnięciem Indii, dzięki czemu stały się one czwartym krajem, który wylądował statek kosmiczny na Księżycu i pierwszym, który wylądował w regionie polarnym. Od czasu lądowania lądownik Vikram i łazik Pragyan przeprowadziły różne pomiary na miejscu, potwierdzając obecność siarki w regionie i wykrywając drobne pierwiastki.

Pomimo przejścia w tryb uśpienia po jednym księżycowym dniu, próby wybudzenia lądownika i łazika jak dotąd nie powiodły się. Jednak dane i ustalenia zebrane w okresie ich działania w dalszym ciągu dostarczają cennych informacji na temat naszego najbliższego niebieskiego sąsiada.

FAQ:

P: Co to jest halo wyrzucane?

O: Aureola wyrzutowa to zjawisko występujące podczas lądowania na Księżycu, gdy pył księżycowy unosi się, tworząc jasną plamę wokół miejsca lądowania.

P: Ile materiału księżycowego zostało wyrzucone podczas lądowania Chandrayaan-3?

O: W badaniu oszacowano, że około 2.06 tony materiału z powierzchni Księżyca zostało wyrzucone i przemieszczone na obszarze 108.4 m² wokół miejsca lądowania.

P: Jakie pomiary przeprowadziły Vikram i Pragyan Rover?

O: Niektóre z przeprowadzonych pomiarów obejmują potwierdzenie obecności siarki w tym regionie i wykrycie obecności mniejszych pierwiastków na powierzchni Księżyca.

Źródła:

– Dziennik Indyjskiego Towarzystwa Teledetekcji: [URL]

– ISO: [URL]