Eksperyment NA64 odkrywa przełom w poszukiwaniu ciemnej materii

Eksperyment NA64 w CERN poczynił znaczące postępy w poszukiwaniu ciemnej materii, szczególnie w termicznych modelach ciemnej materii obejmujących cząstki poniżej GeV. W niedawnej publikacji w APS Physical Review Letters eksperyment ujawnił przełomowe odkrycie: identyfikację interakcji, w której pośredniczy nieuchwytny ciemny foton A0.

Ciemna materia, niewidzialna istota stanowiąca znaczną część masy Wszechświata, pozostaje tajemniczą zagadką w dziedzinie nauki. Modele termiczne ciemnej materii, szczególnie te zawierające cząstki poniżej GeV, okazały się przekonującymi kandydatami w dążeniu do rozwikłania tej zagadki.

Według tych modeli ciemna materia i zwykła materia znajdowały się kiedyś w równowadze termicznej, wzajemnie neutralizując się w równoważnych szybkościach. Jednakże, gdy Wszechświat rozszerzał się i ochładzał, równowaga ta została zakłócona, pozostawiając po sobie pozostałość gęstości ciemnej materii. Aby lepiej zrozumieć tę sytuację, potrzebna jest nowa forma interakcji łącząca ciemną materię i cząstki modelu standardowego.

U podstaw tej interakcji leży ciemny foton A0, który służy jako mediator pomiędzy ciemną materią χ a zwykłą materią. Interakcja zależy od składnika mieszania kinetycznego (ϵ/2)F0μνFμν, gdzie Fμν i F0μν reprezentują tensory naprężenia pola fotonowego i ciemnego fotonu, a ϵ oznacza siłę mieszania.

Ciemny foton A0, powiązany ze spontanicznie rozbitą grupą cechowania UD(1), ma siłę sprzężenia ciemnego eD. To sprzężenie wyraża się jako Lint = -eDA0μJμD, gdzie JD reprezentuje prąd ciemnej materii. Dodatkowo człon mieszania powoduje interakcję Lint = ϵeA0μJμem pomiędzy A0 a prądem elektromagnetycznym Jμem, gdzie e oznacza sprzężenie elektromagnetyczne.

Zrozumienie tych skomplikowanych powiązań ma kluczowe znaczenie, ponieważ stanowią one podstawę do rozwikłania tajemnic ciemnej materii i jej interakcji ze standardowym modelem fizyki cząstek elementarnych.

Aby poruszać się po zawiłościach termicznych modeli skalarnych i fermionowych ciemnej materii, badacze muszą szczegółowo przestudiować przestrzeń parametrów. Wiąże się to z badaniem przewidywanego istnienia cząstek poniżej GeV χ, które mogą przybierać różne formy: cząstki skalarne, cząstki Majorany lub pseudo-Diraca, wszystkie sprzężone z ciemnym fotonem A0.

Określenie wartości parametrów, które definiują przekrój poprzeczny anihilacji, gęstość reliktowej ciemnej materii i siłę sprzężenia ciemnej materii αD, jest niezbędne w tych badaniach. Parametry te zapewniają wgląd w wzajemne oddziaływanie pomiędzy mieszaniem ϵ ciemnego fotonu i sprzężeniem αD, rzucając światło na naturę ciemnej materii.

Eksperyment NA64 w CERN przoduje w poszukiwaniach ciemnej materii poniżej GeV. Eksperyment ten ma na celu odkrycie tajemnic ciemnej materii poniżej GeV poprzez zderzenia elektronów o energii 100 GeV z aktywnym celem. Układ eksperymentalny obejmuje liczniki scyntylacyjne, spektrometr magnetyczny, kalorymetry i różne detektory przeznaczone do identyfikacji i charakteryzowania cząstek.

Spektrometr magnetyczny jest kluczowym elementem pozwalającym na precyzyjną rekonstrukcję pędu przychodzącego elektronu z imponującą dokładnością 1%. W połączeniu z detektorami takimi jak Micromegas i komorami rurowymi eksperyment zapewnia wszechstronne zrozumienie interakcji cząstek.

Jednak pogoń za ciemną materią poniżej GeV wiąże się z wyzwaniami, szczególnie w radzeniu sobie z sygnałami tła, które mogą przesłaniać pożądane odkrycia. Te źródła tła obejmują straty dimionów, błędnie oznaczone rozpady μ, π, K, uciekające ciała obojętne i przebicie neutralnych hadronów. Naukowcy stosują innowacyjne techniki łagodzenia tych sygnałów tła, wykorzystując kryteria selekcji poparte symulacjami i analizą danych w celu identyfikowania i odrzucania niepożądanych sygnałów.

Analiza statystyczna odgrywa kluczową rolę w poszukiwaniu zrozumienia ciemnej materii. Dzięki zaawansowanym technikom badacze określili górne granice siły mieszania ϵ, wydobywając na światło dzienne cenne spostrzeżenia. Wyniki eksperymentu NA64 ustaliły granice wykluczenia na poziomie 90% ufności dla ϵ, ujawniając skomplikowaną zależność pomiędzy ϵ i masą A0. Wyniki te mogą potencjalnie zmienić nasze rozumienie ciemnej materii, otwierając nowe możliwości eksploracji i badań.

Implikacje wyników eksperymentu NA64 wykraczają poza laboratorium, oferując ograniczenia w zakresie modeli termicznych ciemnej materii. Płaszczyzny parametrów cząstek ciemnej materii o małej masie (y; mχ) i (αD; mχ) zapewniają wgląd w wyzwania stojące przed niektórymi scenariuszami ciemnej materii i motywują do dalszych badań.

Z każdym przełomem jesteśmy coraz bliżej rozwikłania zagadki ciemnej materii i uzyskania głębszego zrozumienia wszechświata.

Źródło:

– Andreev, Yu.M. i in. (2023) „Search for Light Dark Matter with NA64 at CERN”, Physical Review Letters, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.