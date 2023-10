Misja NASA OSIRIS-REx ujawnia zaskakujące odkrycia z asteroidy Bennu

By

Misja NASA OSIRIS-REx przyniosła próbki z asteroidy Bennu, które rzucają nowe światło na pochodzenie życia na Ziemi. Asteroida licząca 4.5 miliarda lat zawiera nie tylko więcej węgla, niż przewidywano, ale także nieoczekiwaną obfitość wody.

Wstępne ustalenia NASA sugerują, że elementy składowe życia można znaleźć w skałach Bennu. To ekscytujące odkrycie może zrewolucjonizować nasze rozumienie pochodzenia życia na naszej planecie.

„Próbka OSIRIS-REx to największa bogata w węgiel próbka asteroidy, jaką kiedykolwiek dostarczono na Ziemię, i pomoże naukowcom zbadać pochodzenie życia na naszej planecie dla przyszłych pokoleń” – powiedział administrator NASA Bill Nelson.

Misja o nazwie „Początki, interpretacja widma, identyfikacja zasobów, Eksplorator bezpieczeństwa-Regolith” miała na celu przywiezienie 60 gramów próbek asteroid. Przerosła jednak oczekiwania, zbierając ponad 250 gramów nieskazitelnych próbek.

Oczekuje się, że próbki te dostarczą naukowcom bezcennych informacji na temat powstawania i ewolucji naszego Układu Słonecznego. Badając skład Bennu, badacze mają nadzieję rozwikłać tajemnice otaczające pochodzenie Ziemi i innych ciał niebieskich.

Wystrzelona we wrześniu 2016 r. sonda kosmiczna OSIRIS-REx dotarła do Bennu w 2018 r. i pomyślnie pobrała próbkę w 2020 r. To historyczne osiągnięcie oznaczało pierwszą amerykańską misję, której celem było pobranie i zwrot próbki z asteroidy.

Analiza próbek będzie wspólnym wysiłkiem naukowców i badaczy z całego świata. Ich odkrycia przyczynią się do zrozumienia podstawowych procesów, które doprowadziły do ​​pojawienia się życia na Ziemi.

Źródła:

– NASA

- Reuters