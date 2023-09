Potencjał oceanów do magazynowania dwutlenku węgla i łagodzenia zmian klimatycznych

By

Oceany Ziemi pokrywają znaczną część jej powierzchni, około 70%, i mają zdolność magazynowania dwutlenku węgla – gazu cieplarnianego, który przyczynia się do zmiany klimatu. Naukowcy intensywnie badają zdolność oceanów do wychwytywania i zatrzymywania dwutlenku węgla, próbując zrozumieć dynamikę i potencjał sekwestracji węgla.

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) i jej partnerzy prowadzą badania mające na celu zbadanie różnych aspektów składowania dwutlenku węgla w oceanach. Badania te mają na celu określenie, w jaki sposób węgiel przedostaje się do oceanów, ilość obecnie sekwestrowanego węgla, potencjał zwiększonego wychwytywania oraz czas trwania powstrzymywania dwutlenku węgla. Ponadto naukowcy badają rolę niektórych minerałów we wspomaganiu procesu przechowywania i łagodzeniu zakwaszenia oceanów.

Jednym z obszarów zainteresowania USGS jest węgiel transportowany z terenów podmokłych pływowych do oceanów. Mokradła pływowe służą jako łącznik między lądem a morzem, a rośliny na tych obszarach pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery. Część tego węgla jest magazynowana w korzeniach roślin i glebie, a część przedostaje się do wody morskiej. Pozostały węgiel jest uwalniany z powrotem do atmosfery w postaci dwutlenku węgla. Badanie tego ruchu węgla dostarcza cennych informacji na temat łagodzenia zakwaszenia oceanów.

W innym projekcie kierowanym przez USGS bada się możliwość dodawania mineralnego oliwinu do wybrzeży w celu zwiększenia magazynowania dwutlenku węgla w oceanach. Wiadomo, że oliwin w naturalny sposób pochłania dwutlenek węgla i można go wprowadzić do regionów przybrzeżnych w postaci jasnozielonego piasku. Naukowcy badają, w jaki sposób oliwin zmienia skład chemiczny wody morskiej oraz czy może skutecznie wychwytywać i zatrzymywać dwutlenek węgla uwalniany z terenów podmokłych.

Te przedsięwzięcia naukowe odgrywają kluczową rolę w informowaniu o procesie decyzyjnym rządów, organizacji i podmiotów prywatnych zaangażowanych w zarządzanie gruntami i renaturyzację wybrzeży. Zrozumienie możliwości składowania dwutlenku węgla w oceanach pomaga w planowaniu infrastruktury, przeciwdziałaniu wzrostowi i erozji poziomu morza oraz ocenie strategii mających na celu redukcję dwutlenku węgla w atmosferze.

USGS wykorzystuje różne metody pomiaru wymiany węgla, w tym przezroczyste komory cylindryczne do monitorowania wymiany gazowej między ekosystemami a atmosferą. Do pomiaru przepływu wody między terenami podmokłymi a oceanem oraz do analizy składu chemicznego wody wykorzystuje się technologię czujników. Łącząc te pomiary ze zdjęciami satelitarnymi, naukowcy mogą oszacować przepływ węgla na terenach podmokłych i potencjał zwiększonego magazynowania dwutlenku węgla w oceanach.

Partnerstwa oparte na współpracy są niezbędne dla tych wysiłków badawczych. USGS współpracuje z agencjami federalnymi, instytucjami akademickimi i partnerami branżowymi w celu poszerzania bazy wiedzy i wspierania innowacji w zakresie sekwestracji dwutlenku węgla. Partnerzy, tacy jak National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service i Woods Hole Oceanographic Institution, wnoszą wiedzę i zasoby, aby ułatwić kompleksowe badania.

Ogólnie rzecz biorąc, badając potencjał oceanów w zakresie magazynowania dwutlenku węgla, naukowcy otwierają drzwi do skutecznych strategii łagodzenia zmiany klimatu. Zrozumienie roli terenów podmokłych i oceanów w obiegu węgla przyczynia się do opracowania kompleksowego podejścia do problemu emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez człowieka i zmian klimatycznych.

Definicje:

– Sekwestracja węgla: proces wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla w celu ograniczenia jego uwalniania do atmosfery.

– Zakwaszenie oceanów: Trwający spadek pH oceanów na Ziemi, spowodowany głównie absorpcją dwutlenku węgla z atmosfery.

– Oliwin: minerał, który w naturalny sposób pochłania dwutlenek węgla i można go wykorzystać do zwiększenia magazynowania węgla w oceanach.

