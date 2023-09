Indyjska sonda kosmiczna Aditya L1 wyposażona do obsługi rozbłysków słonecznych i CME

By

Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) udostępniła niedawno materiał filmowy przedstawiający swoją sondę kosmiczną Parker Solar Probe przelatującą przez potężny obłok koronalnego wyrzutu masy (CME). To CME to silne wyrzucenie z korony słonecznej, które może potencjalnie uszkodzić satelity i statki kosmiczne. Ponieważ indyjski statek kosmiczny Aditya L1 ma dotrzeć do celu za cztery miesiące, pojawiają się obawy dotyczące potencjalnego wpływu CME na misję.

Pomimo tych obaw statek kosmiczny Aditya L1 ma dwie zalety, które mogą pomóc mu wytrzymać takie incydenty. Po pierwsze, znajduje się w znacznej odległości od Słońca, w przeciwieństwie do należącej do NASA sondy Parker Solar Probe, która zbliża się do Słońca na odległość 6.9 miliona kilometrów. Z kolei Aditya L1 znajduje się około 1.5 miliona kilometrów od Ziemi. Ta różnica przestrzenna mogłaby zapewnić wyższy poziom ochrony.

Dodatkowo sonda Aditya L1 jest wyposażona w specjalne stopy i substancje zaprojektowane w celu ochrony przed zagrożeniami związanymi z przestrzenią kosmiczną, takimi jak ekstremalne promieniowanie i chmury CME. Ta funkcja zapewnia, że ​​statek kosmiczny jest dobrze przygotowany na wszelkie potencjalne zagrożenia związane z bliskością Słońca.

Aditya L-1 to inauguracyjna misja słoneczna Indii, która niedawno 15 września zakończyła swój czwarty manewr związany z Ziemią. Współpraca między Indyjską Organizacją Badań Kosmicznych (ISRO) a sześcioma innymi instytutami krajowymi ma na celu badanie fotosfery, chromosfery i korony Słońca. przy użyciu zaawansowanych detektorów cząstek elektromagnetycznych i pola magnetycznego.

Dzięki solidnej konstrukcji i środkom ochronnym sonda Aditya L1 jest dobrze przygotowana, aby znacząco przyczynić się do zrozumienia Słońca i jego zachowania. Misja ta stanowi kluczowy krok w indyjskim programie eksploracji kosmosu, pokazując możliwości technologiczne kraju i zaangażowanie w badania naukowe.

