Zaawansowane obrazowanie ujawnia wgląd w kalderę Long Valley w Kalifornii

Naukowcy z Caltech wykorzystali zaawansowane techniki obrazowania do zbadania zwiększonej aktywności sejsmicznej w kalderze Long Valley Caldera, uśpionym superwulkanie. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci ten region we wschodnich górach Sierra Nevada doświadczył rojów trzęsień ziemi i inflacji gruntu, podczas których poziom gruntu podnosił się o około pół cala rocznie.

Zespół badawczy kierowany przez profesora Zhongwen Zhan wykonał bardzo szczegółowe podziemne zdjęcia kaldery Long Valley, wnikającej w głąb skorupy ziemskiej na głębokość do 10 kilometrów. Wyniki ich badań opublikowano 18 października w czasopiśmie Science Advances. Zdjęcia pokazują, że komora magmowa wulkanu jest pokryta zestaloną pokrywą skrystalizowanej skały, powstałą w wyniku chłodzenia i zestalenia ciekłej magmy.

Aby wygenerować te podziemne obrazy, naukowcy zastosowali technikę polegającą na pomiarze fal sejsmicznych powstających podczas trzęsień ziemi. Do wykonania pomiarów sejsmicznych metodą zwaną rozproszoną detekcją akustyczną (DAS) wykorzystano kable światłowodowe podobne do tych stosowanych w usługach internetowych. 100-kilometrowy kabel, którego użyli do zobrazowania kaldery Long Valley, odpowiadał odcinku 10,000 XNUMX jednoelementowych sejsmometrów.

W ciągu 18 miesięcy zespół zarejestrował ponad 2,000 zdarzeń sejsmicznych, z których większość była zbyt mała, aby mogła być odczuwalna przez ludzi. To badanie jest pierwszym przypadkiem, w którym za pomocą DAS uzyskano tak głębokie obrazy o wysokiej rozdzielczości. Poprzednie badania z wykorzystaniem tomografii lokalnej skupiały się wyłącznie na płytkim środowisku podpowierzchniowym na głębokości około 5 kilometrów lub obejmowały większy obszar przy niższej rozdzielczości.

„Chociaż nie wierzymy, że region przygotowuje się na kolejną erupcję superwulkanu, proces chłodzenia może uwolnić wystarczającą ilość gazu i cieczy, aby spowodować trzęsienia ziemi lub małe erupcje” – wyjaśnia profesor Zhan. Na przykład w maju 1980 r. kaldera Long Valley doświadczyła czterech trzęsień ziemi o sile 6 w skali Richtera.

Plany zespołu na przyszłość obejmują wykorzystanie 200-kilometrowego kabla, aby dotrzeć jeszcze głębiej w skorupę ziemską, osiągając głębokość około 15 do 20 kilometrów. Umożliwi to dalszą eksplorację komory magmowej kaldery, zwanej często jej „bijącym sercem”. Zastosowanie technologii DAS w tym badaniu podkreśla jej potencjał w zakresie lepszego zrozumienia dynamiki skorupy ziemskiej również w innych regionach.

