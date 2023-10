Wyciek płynu chłodzącego ze stacji kosmicznej rodzi pytania dotyczące rosyjskiego sprzętu

Niedawny incydent związany z wyciekiem płynu chłodzącego z chłodnicy zamontowanej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) uwydatnił obawy co do integralności rosyjskiego sprzętu. Podczas spaceru kosmicznego rosyjskich kosmonautów Olega Kononenki i Nikołaja Czuba z zapasowej chłodnicy modułu laboratoryjnego Nauka wypłynęła bańka płynu chłodzącego. Chociaż kosmonauci nie byli w bezpośrednim niebezpieczeństwie, poinstruowano ich, aby ze względów bezpieczeństwa opuścili ten obszar.

Wyciek płynu chłodzącego to najnowszy z serii incydentów z udziałem rosyjskiego sprzętu podłączonego do ISS. Według rosyjskich urzędników w 2022 roku w zadokowanym do stacji statku kosmicznym Sojuz doszło do wycieku spowodowanego uderzeniem mikrometeorytu. Wkrótce potem z rosyjskiego frachtowca Progress również zaczął wyciekać płyn chłodzący, co ponownie przypisano uderzeniu zewnętrznemu. Teraz, po trzecim incydencie, pojawiają się pytania o niezawodność rosyjskiego sprzętu.

Pomimo tych obaw NASA utrzymuje, że operacje na ISS toczą się normalnie. Opóźnione spacery kosmiczne zostały przełożone, a astronauci NASA nadal mają wyruszyć poza stację kosmiczną. Incydent spowodował dodatkową kontrolę sprzętu, ale nie wprowadzono żadnych natychmiastowych zmian w operacjach.

Nieszczelna chłodnica modułu Nauka została dodana do ISS w 2010 roku podczas spaceru kosmicznego Roscosmos. Sam moduł dołączył do ISS w lipcu 2021 roku, rozszerzając jego możliwości. Wyciek z chłodnicy zapasowej nie spowodował żadnych zakłóceń w działaniu ISS, ponieważ główny grzejnik nadal działał prawidłowo.

W miarę kontynuowania dochodzenia w sprawie wycieku płynu chłodzącego inżynierowie przeglądają dane, aby ustalić przyczynę zdarzenia. Czas pokaże, jakie kroki zostaną podjęte, aby rozwiązać podstawowe problemy i zapewnić stałe bezpieczeństwo stacji kosmicznej i jej załogi.

