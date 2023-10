Odkrywanie tajemnic rozwoju zarodka ludzkiego: modele syntetyczne zapewniają wgląd

Wprowadzenie

Proces rozwoju zarodka ludzkiego jest cudem nauki, który pozostaje owiany tajemnicą. Pomimo znacznego postępu w zrozumieniu rozwoju zarodka u zwierząt, zawiłości rozwoju zarodka ludzkiego, szczególnie w kluczowym pierwszym miesiącu, w dużej mierze umykają nam. Jednak ostatnie postępy w badaniach nad komórkami macierzystymi otworzyły nowe możliwości rozwikłania tej zagadki. Naukowcy na całym świecie są teraz w stanie stworzyć w laboratorium struktury przypominające embrion. Struktury te, choć niezdolne do przekształcenia się w płód, naśladują najwcześniejsze etapy rozwoju człowieka. Badając te syntetyczne modele, badacze mają nadzieję zdobyć cenne informacje na temat poronień, wad wrodzonych i wpływu leków podczas ciąży.

Co osiągnęli naukowcy?

Te struktury przypominające zarodki, mniejsze niż ziarnko ryżu, reprezentują kluczowe typy komórek niezbędnych do rozwoju zarodka, takie jak łożysko, woreczek żółtkowy i błona zewnętrzna. Struktury te, choć pozbawione bijącego serca i mózgu, rozwijają się do stadium odpowiadającego 14 dniowi ludzkiego embrionu w łonie matki. Na tym etapie naturalne zarodki nabywają struktury wewnętrzne niezbędne do rozwoju narządów organizmu. Modele syntetyczne opracowane przez izraelski zespół okazały się jak dotąd najdokładniejsze. Co istotne, nie dokonano żadnych modyfikacji genetycznych w celu wytworzenia tych różnych typów komórek, wykorzystano jedynie wskazówki chemiczne.

Jak hoduje się zarodki w laboratorium?

W odróżnieniu od tradycyjnych metod wykorzystujących zapłodnione komórki jajowe izraelski zespół rozpoczął od pluripotencjalnych komórek macierzystych pochodzących z komórek skóry dorosłego człowieka. Te wszechstronne komórki można zaprogramować tak, aby rozwijały się w różne typy komórek i są powszechnie stosowane w badaniach biomedycznych. Zespół przeprogramował te komórki do „stanu naiwnego” odpowiadającego siódmemu dniu naturalnego rozwoju zarodka. Jedna grupa komórek, która miała stać się zarodkiem, pozostała nietknięta. Pozostałym dwóm grupom podano specyficzne substancje chemiczne, które aktywowały geny odpowiedzialne za rozwój tkanek niezbędnych do utrzymania zarodka. Po dwóch dniach połączono trzy grupy. Czwartego dnia struktura przypominająca zarodek zaczęła nabierać kształtu, ujawniając odrębne obszary, w których uformował się zarodek i woreczek żółtkowy.

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy te syntetyczne modele to rzeczywiste embriony ludzkie?

Nie, te syntetyczne modele to zlepki komórek hodowanych w laboratorium imitujące wczesne etapy rozwoju człowieka. Nie mają zdolności rozwinięcia się w płód.

2. W jaki sposób badanie tych syntetycznych modeli pomaga w zrozumieniu rozwoju ludzkiego embrionu?

Badając te modele, naukowcy mogą uzyskać wgląd w złożone procesy wczesnego rozwoju zarodka, co prowadzi do lepszego zrozumienia poronień, wad wrodzonych i wpływu leków podczas ciąży.

3. Czy istnieją jakieś kontrowersje wokół stosowania syntetycznych struktur embrionopodobnych?

Tak, użycie tych syntetycznych modeli rodzi pytania etyczne dotyczące ich statusu, leczenia i potencjalnego niewłaściwego użycia. Społeczność naukowa w dalszym ciągu angażuje się w dyskusje na temat tych obaw.

