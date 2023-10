Postęp w badaniach biomedycznych: modele zarodków pochodzących z komórek macierzystych

Naukowcy od dawna zmagają się z tajemnicami podziału komórek ludzkich i rozwoju zarodków. Zawiłości tych procesów, zwłaszcza w krytycznym pierwszym miesiącu, przez lata umykały badaczom. Jednak ostatnie postępy w technologii komórek macierzystych utorowały drogę do przełomu. Laboratoria na całym świecie tworzą obecnie struktury przypominające embriony z komórek macierzystych – grup komórek, które imitują embriony, ale nie mogą przekształcić się w płód. Struktury te, stworzone bez użycia komórek jajowych i plemników, dają szansę na głębsze zrozumienie powikłań ciąży, wad wrodzonych i skutków leków przyjmowanych w czasie ciąży.

Najnowsze struktury przypominające embriony opracowane przez izraelski zespół wykazują niezwykłą dokładność w odtwarzaniu wczesnych etapów rozwoju człowieka. Modele te obejmują wszystkie kluczowe typy komórek niezbędne do rozwoju embrionalnego, w tym łożysko, woreczek żółtkowy i błonę zewnętrzną. Pozwalając tym strukturom rozwijać się przez osiem dni, co odpowiada 14 dniowi ludzkiego embrionu w macicy, badacze byli świadkami powstawania struktur wewnętrznych niezbędnych do dalszego rozwoju narządów.

Aby wyhodować w laboratorium te struktury przypominające embrion, badacze wykorzystali pluripotencjalne komórki macierzyste, czyli plastyczne komórki, które mogą przekształcać się w różne typy komórek. Przeprogramowując te komórki do „stanu naiwnego”, podobnego do siódmego dnia naturalnego rozwoju zarodka, zespół przygotował grunt pod dalszy wzrost. Podrażnienia chemiczne wywołały specyficzną ekspresję genów, co doprowadziło do powstania tkanki niezbędnej do utrzymania embrionu. Ostatni etap polegał na połączeniu trzech grup komórek w celu utworzenia struktury przypominającej embrion.

Chociaż modele te są obiecujące, nadal istnieją wyzwania. Obecnie tylko 1% zagregowanych komórek skutecznie samoorganizuje się w strukturę przypominającą embrion. Zwiększenie tej efektywności będzie kluczowe, aby modele te stały się cennymi narzędziami w badaniach naukowych. Hodowla tych struktur powyżej 14 dni również stwarza ograniczenia i przeszkody. Niemniej jednak badacze są optymistami, że dalszy postęp i udoskonalanie w tej dziedzinie dostarczy istotnych informacji na temat rozwoju embrionalnego.

FAQ:

P: Jakie są struktury embrionalne?

Odp.: Struktury podobne do embrionów to zlepki komórek hodowane w laboratorium imitujące wczesne etapy rozwoju człowieka, zanim nastąpi utworzenie narządów. Brakuje im bijącego serca i mózgu.

P: W jaki sposób powstają struktury przypominające embrion?

Odp.: Struktury te są generowane przy użyciu pluripotencjalnych komórek macierzystych, które są przeprogramowywane do „stanu naiwnego”. Specyficzna ekspresja genów jest wyzwalana poprzez bodźce chemiczne w celu rozwinięcia wymaganych tkanek.

P: Czego można się dowiedzieć z tych modeli zarodków?

Odp.: Modele zarodków oferują potencjał do badania poronień, wrodzonych wad wrodzonych i skutków leków przyjmowanych w czasie ciąży. Zapewniają wgląd w powstawanie kluczowych struktur embrionalnych.

P: Jakie wyzwania stoją przed tymi modelami?

O: Skuteczność samoorganizacji komórek w strukturę przypominającą embrion jest obecnie niska. Ponadto hodowanie tych struktur dłużej niż 14 dni stwarza wyzwania, które ograniczają ich potencjał.