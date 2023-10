Siła uczenia się i percepcji w organizmach bezmózgowych

By

Zdolność organizmów pozbawionych mózgu do uczenia się i postrzegania jest niezwykłym przykładem ewolucji adaptacyjnej. Chociaż mózg jest kluczowym narządem zwierząt, pozwalającym na elastyczne reagowanie i przetrwanie w nieprzewidywalnych środowiskach, wielu organizmom brakuje tego centralnego systemu kontroli. Jednak ich zdolność uczenia się i postrzegania jest nie mniej ważna dla ich przetrwania i reprodukcji.

Uczenie się, definiowane jako zmiana zachowania wynikająca z doświadczenia, przybiera różne formy. Uczenie się nieasocjacyjne polega na wyciszaniu się lub przyzwyczajaniu do powtarzających się bodźców, podczas gdy uczenie się asocjacyjne polega na łączeniu wskazówek z zachowaniami. Wyższe formy uczenia się, takie jak uczenie się konceptualne, językowe i muzyczne, wymagają złożonych mózgów ze wyspecjalizowanymi strukturami i połączeniami.

Jednak ostatnie badania podważają założenie, że uczenie się dotyczy wyłącznie organizmów o złożonych mózgach. Przykłady uczenia się u organizmów bezmózgowych zmieniły nasze rozumienie zdolności poznawczych w całym drzewie życia. Na przykład ukwiał paciorkowy może przyzwyczaić się do obecności klonów genetycznych, dostosowując wobec nich swoją agresję. Meduzy pudełkowe, pomimo kilku tysięcy neuronów, potrafią powiązać zmiany natężenia światła z wrażeniami dotykowymi, co pozwala im skutecznie poruszać się po otoczeniu.

Nawet organizmy pozbawione neuronów wykazują zdolność uczenia się. Śluzowce, jednokomórkowe protisty, wykazują zdolności poznawcze, takie jak zapamiętywanie ścieżek prowadzących do pożywienia i uczenie się na podstawie przeszłych doświadczeń. Rośliny, takie jak muchołówki i rośliny wstydliwe, wykazują zdolność uczenia się poprzez swoje czujniki i zachowania adaptacyjne. Odkrycia te wywołały debaty na temat tego, czy rośliny można uznać za inteligentne czynniki.

Dowody na zdolność uczenia się organizmów bezmózgowych podważają nasze rozumienie odczuć, myśli i zachowań. Rodzi to pytania etyczne dotyczące tego, jak traktujemy te organizmy w różnych kontekstach, biorąc pod uwagę ich zdolność do uczenia się i potencjalnego odczuwania. Co więcej, badanie i docenianie różnorodnego i wyjątkowego życia organizmów bezmózgich pozwala nam zastanowić się nad naszym miejscem w drzewie życia oraz znaczeniem ochrony i doceniania wszystkich form życia.

Źródło: Uniwersytet w Sydney