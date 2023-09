Nowy labirynt: miękkie roboty poruszają się po skomplikowanych przestrzeniach dzięki inteligencji fizycznej

By

Miękkie roboty wykonane z elastomeru ciekłokrystalicznego mogą poruszać się w skomplikowanych przestrzeniach bez udziału komputera i człowieka. Roboty te, opracowane przez zespół z North Carolina State University, opierają się na koncepcji inteligencji fizycznej, co oznacza, że ​​ich zachowania są podyktowane materiałami, z których są wykonane, oraz konstrukcją konstrukcyjną. Roboty przypominające kawałki sznurka potrafią poruszać się po labiryntach, a nawet pokonywać ruchome przeszkody.

Zespół zaprezentował niedawno ulepszoną wersję robota, który radzi sobie z jeszcze bardziej skomplikowanymi scenariuszami. Roboty są wykonane z tego samego elastomeru ciekłokrystalicznego co poprzednio, ale kluczową różnicą jest asymetryczna konstrukcja. Jedna połowa robota to skręcona wstążka, którą można rozciągnąć w linię prostą, podczas gdy druga połowa to ciaśniejszy skręt, który również owija się wokół siebie. Ta asymetria wytwarza różne siły na każdym końcu robota, umożliwiając mu obracanie się bez konieczności wchodzenia w kontakt z przedmiotem.

Robot, nazwany przez autorów „uciekinierem z labiryntu”, potrafi poruszać się po labiryntach z ruchomymi ścianami i szczelinami mniejszymi niż wymiary jego ciała. Możliwość poruszania się po łukach pozwala mu wydostać się z ciasnych miejsc. Naukowcy uważają, że technologia ta ma potencjalne zastosowania w projektowaniu miękkich robotów, szczególnie w zastosowaniach, w których roboty mogą pobierać energię cieplną ze swojego otoczenia.

Ten przełom w robotyce miękkiej pokazuje siłę inteligencji fizycznej i otwiera możliwości dla innowacyjnych podejść w projektowaniu robotów. Badanie szczegółowo opisujące ten rozwój opublikowano w czasopiśmie Science Advances.

