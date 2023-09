Elementy komórek mózgowych wywodzą się ze starożytnych mórz

By

Niedawne badania przeprowadzone przez ekspertów z Centrum Regulacji Genomu wykazały, że składniki komórek mózgowych były obecne w płytkich morzach około 800 milionów lat temu. Badając placozoany, maleńkie zwierzęta morskie, badacze uzyskali wgląd w ewolucyjną podróż neuronów.

Placozoany, które są mniej więcej wielkości dużego ziarenka piasku, żyją w ciepłych, płytkich wodach i przeżywają, żywiąc się glonami i drobnoustrojami. Pomimo braku narządów lub odrębnych części ciała, placozoany są uważane za jedną z pięciu głównych linii zwierząt, obok ctenoforów, gąbek, cnidarian i bilaterianów.

Kluczowe dla istnienia placozoanów są komórki peptydergiczne, które uwalniają peptydy, które kierują ich żerowaniem i ruchami. W badaniu wykorzystano analizy molekularne i obliczeniowe do stworzenia „atlasów komórek” w celu zrozumienia ewolucji i funkcji tych komórek. Odkryto, że te komórki peptydergiczne służyły jako prekursory współczesnych neuronów.

Naukowcy odkryli skomplikowaną sieć „pośrednich” typów komórek, które łączą dziewięć głównych typów komórek placozoanów. Co więcej, komórki peptydergiczne, odmienne od innych komórek, wykazywały zaskakujące podobieństwo do neuronów, które pojawiły się miliony lat później w bardziej zaawansowanych organizmach. Tego wyjątkowego podobieństwa do neuronów nie zaobserwowano u gatunków wcześnie rozgałęziających się, takich jak gąbki czy ctenofory.

Badanie ujawniło trzy zauważalne podobieństwa między komórkami peptydergicznymi a neuronami. Po pierwsze, komórki placozoan różnicują się w sposób podobny do neurogenezy obserwowanej u parzydełkowców i dwubocznych. Po drugie, komórki te posiadają wiele elementów strony komunikacyjnej neuronu, ale brakuje im cech prawdziwego neuronu, takich jak przewodzenie sygnałów elektrycznych. Wreszcie głębokie uczenie ujawniło, że komórki te komunikują się za pośrednictwem GPCR inicjowanych przez neuropeptydy, odzwierciedlając komunikację neuronalną.

Podkreślając ewolucyjny harmonogram, badania wskazują, że podstawowe elementy neuronów kształtowały się w starożytnych morzach 800 milionów lat temu. Około sto lat po pojawieniu się ich przodków komórki peptydergiczne placozoanów prawdopodobnie wyewoluowały tak, aby posiadać krytyczne cechy niezbędne dla neuronów, takie jak kanały jonowe i rusztowania postsynaptyczne.

Chociaż szacuje się, że pierwszy nowoczesny neuron pojawił się około 650 milionów lat temu, w ktenoforach znajdują się komórki podobne do neuronów o odrębnych cechach, co rodzi pytania o ewolucyjną trajektorię neuronów. Autorzy badania podkreślają potrzebę dalszych badań, aby odpowiedzieć na te otwarte pytania i uzyskać lepsze zrozumienie ścieżek ewolucyjnych neuronów i innych typów komórek.

Oczekuje się, że w miarę postępu sekwencjonowania genomu tajemnice skrywane przez nietradycyjne zwierzęta modelowe, takie jak placozoany, ctenofory i gąbki, zostaną stopniowo odkryte, rzucając więcej światła na ewolucyjną historię życia.

