Chirurg nalega, aby rodzice nie kupowali długopisów laserowych jako zabawek po tym, jak chłopiec doznał trwałego uszkodzenia oka

Konsultant okulista dziecięcy błaga rodziców, aby nie pozwalali swoim dzieciom bawić się długopisami laserowymi jako zabawkami po przypadku, w którym 11-letni chłopiec doznał trwałego uszkodzenia wzroku. Chłopiec, znany jako Harry, na początku tego roku stracił widzenie centralne, a badania wykazały rozległe uszkodzenie jego siatkówki. Obecnie otrzymuje co miesiąc zastrzyki, ale wzrok może już nigdy w pełni nie powrócić.

Aabgina Shafi, chirurg leczący Harry'ego, ujawniła, że ​​czworo innych dzieci w Yorkshire przechodzi obecnie leczenie z powodu podobnych uszkodzeń spowodowanych długopisami laserowymi. Pani Shafi podkreśliła, że ​​szkody wyrządzone przez te urządzenia mogą skutkować ślepotą lub innymi nieodwracalnymi obrażeniami, wymagającymi monitorowania przez całe życie. Chociaż świecenie laserem na poruszający się pojazd jest nielegalne, sprzedaż i posiadanie długopisów laserowych jest legalna w Wielkiej Brytanii.

Pani Shafi wyjaśniła, że ​​wiele piór laserowych dostępnych na rynku nie spełnia unijnych norm bezpieczeństwa, a niektóre przekraczają moc podaną na etykiecie. Ostrzegła, że ​​choć dzieciom może sprawiać przyjemność używanie tych długopisów do przebijania balonów, kierowanie nimi w oczy może spowodować poważne obrażenia.

Rodzice Harry'ego odkryli przyczynę uszkodzeń po zabraniu go do optyka. Badania wykazały uszkodzenia spowodowane promieniowaniem UV i wtedy jego matka przypomniała sobie, że miał w domu długopis laserowy. Oprócz urazu prawego oka badania wykazały uszkodzenie lewego oka, chociaż obecnie nie ma to wpływu na wzrok.

Matka Harry'ego, która kupiła laserowy długopis przez Internet, wyraziła ubolewanie i nalegała, aby inni rodzice nie popełniali tego samego błędu. Podkreśliła potencjalny długoterminowy wpływ na życie jej syna, w tym na jego perspektywy zawodowe i zdolność do prowadzenia pojazdów.

Sprawa ma na celu przypomnienie rodzicom, aby zachowali czujność przy zakupie zabawek dla swoich dzieci. Długopisy laserowe mogą wydawać się nieszkodliwe, ale niewłaściwe użycie może mieć poważne konsekwencje. Zarówno dla producentów, jak i konsumentów niezwykle ważne jest, aby priorytetowo potraktować bezpieczeństwo i zapewnić, że produkty spełniają niezbędne normy.

