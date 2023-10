Ogromne odkrycie: naukowcy odkryli najdalszy i najjaśniejszy jak dotąd szybki rozbłysk radiowy

By

Międzynarodowy zespół naukowców dokonał zdumiewającego odkrycia podczas badania szybkich rozbłysków radiowych (FRB). Wykryli FRB o nazwie FRB 20220610A, który jest nie tylko najdalszą odległością, jaką kiedykolwiek zarejestrowano, ale także jedną z najjaśniejszych, jakie kiedykolwiek zaobserwowano. Dotarcie sygnału FRB z FRB 20220610A do Ziemi w czerwcu ubiegłego roku zajęło około ośmiu miliardów lat, co czyni go około 50 procent starszym od poprzedniego rekordzisty odległości.

Szacuje się, że energia uwolniona przez FRB 20220610A w ciągu zaledwie kilku milisekund odpowiada energii wytwarzanej przez Słońce w ciągu 30 lat. Ta niesamowita jasność odróżnia FRB 20220610A od większości odkrytych wcześniej FRB. W rzeczywistości jest jaśniejsza niż wszystkie z 55 FRB wykrytych wcześniej przez australijski Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) z wyjątkiem jednego.

W wyniku dalszych obserwacji przeprowadzonych za pomocą Bardzo Dużego Teleskopu Europejskiego Obserwatorium Południowego zespół kierowany przez Australię doszedł do wniosku, że FRB 20220610A prawdopodobnie pochodzi z łączącej się pary lub trzech galaktyk. Odkrycie to jest zgodne z niektórymi teoriami dotyczącymi przyczyny FRB, chociaż zaproponowano również inne możliwe wyjaśnienia, takie jak supernowe i magnetarowe gwiazdy neutronowe.

Pomimo nieznanego pochodzenia FRB, te fascynujące zjawiska dają badaczom możliwość oszacowania masy Wszechświata. Profesor Ryan Shannon, współkierownik projektu, wyjaśnia, że ​​brakującą materię we wszechświecie można potencjalnie wykryć za pomocą szybkich rozbłysków radiowych: „Szybkie rozbłyski radiowe pozwalają wykryć tę zjonizowaną materię. Nawet w prawie idealnie pustej przestrzeni mogą „widzieć” wszystkie elektrony, co pozwala nam zmierzyć, ile materii znajduje się pomiędzy galaktykami.”

Odkrycie FRB 20220610A potwierdza również teorię zaproponowaną przez zmarłego australijskiego astronoma Jean-Pierre'a Macquarta w 2020 roku. Macquart zasugerował, że masę Wszechświata można oszacować poprzez badanie szybkich rozbłysków radiowych. Odkrycia zespołu pokrywają się z tak zwaną „relacją Macquarta”, która stwierdza, że ​​im dalej znajduje się szybki rozbłysk radiowy, tym bardziej rozproszony gaz ujawnia się pomiędzy galaktykami. Jednak nie wszystkie FRB podążają za tym wzorcem, co podkreśla złożoność tych zjawisk.

Chociaż ten przełom w zrozumieniu FRB przesuwa granice naszej wiedzy, wykrywanie jeszcze dalszych sygnałów będzie wymagało ulepszonego sprzętu. Naukowcy z niecierpliwością oczekują ukończenia Obserwatorium Square Kilometre Array, które ma zostać uruchomione w 2028 r., co umożliwi dalsze badania i odkrywanie nowych rekordów FRB.

Źródła:

- Wiadomości BBC

– Dzien Naukowy