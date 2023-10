Start Boeinga Starliner ponownie opóźniony, teraz zaplanowany na kwiecień 2024 r

Boeing i NASA stoją w obliczu kolejnego opóźnienia w inauguracyjnym załogowym wystrzeleniu statku kosmicznego Starliner, przesuwając najwcześniejszą dostępną datę startu na kwiecień 2024 r. Nastąpiło to po serii opóźnień i problemów technicznych, które nękały program Starliner.

Ostatnie opóźnienie, ogłoszone przez NASA w komunikacie prasowym, jest prawdopodobnie związane z problemami z systemem spadochronowym statku kosmicznego i odkryciem wewnątrz pojazdu łatwopalnej taśmy. Problemy te spowodowały niepowodzenia i dalsze rozwiązywanie problemów.

Celem nadchodzącej misji, znanej jako Boeing Crew Flight Test (CFT) NASA, jest przeprowadzenie pełnej próby generalnej Starlinera poprzez wysłanie go wraz z astronautami Butchem Wilmorem i Suni Williams na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Misja zaprezentuje możliwości statku kosmicznego i zademonstruje jego przydatność do przyszłych podróży załogowych.

Boeing, który od 4.3 roku współpracuje z NASA na podstawie kontraktu o wartości 2014 miliarda dolarów, poniósł w związku z kłopotliwym projektem znaczne straty wynoszące 1.14 miliarda dolarów. W przypadku misji CFT doszło do wielu zmian w harmonogramie, a każda nowa data wskazywała na start, ale ponownie została opóźniona.

Podróż Starlinera Boeinga była pełna wyzwań od czasu, gdy jego pierwotnym celem był oddanie do użytku operacyjnego w 2017 r. Podczas testu bez załogi przeprowadzonego w 2019 r. nie udało się zadokować do ISS, co doprowadziło do dalszych testów i rozwiązywania problemów. Podczas późniejszego testu lotu orbitalnego-2 (OFT-2) wystąpiły pewne usterki, ale pomyślnie zadokowano do ISS i powrócił na Ziemię. Wydaje się jednak, że droga do misji CFT jest ciągle w budowie.

Jednym z problemów technicznych, który się pojawił, są spadochrony statku kosmicznego, które wykazały mniejsze niż oczekiwano obciążenie awaryjne. Aby rozwiązać ten problem, Boeing przekonfigurował „miękkie ogniwa” spadochronu, a na listopad zaplanowano próbę zrzutu spadochronu. Inny problem techniczny wiąże się ze stosowaniem łatwopalnej taśmy do izolowania wiązek przewodów, co skłoniło Boeinga do usunięcia znacznej części i opracowania technik łagodzących.

Patrząc w przyszłość, jeśli misja CFT przebiegnie pomyślnie, misja operacyjna o nazwie PCM-1 mogłaby potencjalnie odbyć się na początku 2025 r. NASA wspomniała jednak również o możliwości wykorzystania w tej misji statku SpaceX Crew Dragon. W przypadku braku Starlinera NASA polegała na SpaceX w zakresie transportu astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Chociaż Starliner nadal jest obiecujący dla NASA, ciągłe problemy techniczne i opóźnienia wzbudziły wątpliwości co do jego niezawodności. Tylko czas pokaże, czy Starliner będzie w stanie pokonać stojące przed nim wyzwania i wykorzystać swój potencjał jako kluczowy pojazd dla przyszłych załogowych misji kosmicznych.

Źródła: NASA (komunikat prasowy)