OLED emitujący niebieskie światło przy rekordowo niskim napięciu: potencjalny postęp w technologiach smartfonów i wyświetlaczy

Naukowcy z Tokyo Tech dokonali przełomowej innowacji w technologii organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED), opracowując diodę OLED emitującą niebieskie światło przy rekordowo niskim napięciu 1.47 V. Ten przełom może zrewolucjonizować komercyjne technologie smartfonów i wyświetlaczy.

Niebieskie światło jest niezbędne w przypadku urządzeń emitujących światło, ekranów smartfonów i wyświetlaczy o dużych ekranach. Jednak opracowanie wydajnych niebieskich diod OLED było wyzwaniem ze względu na wysokie napięcie wymagane do ich działania. Tradycyjne niebieskie diody OLED wymagają zazwyczaj napięcia około 4 V, aby uzyskać luminancję na poziomie 100 cd/m2, czyli więcej niż napięcie akumulatorów litowo-jonowych powszechnie stosowanych w smartfonach. Dlatego istnieje pilna potrzeba opracowania niebieskich diod OLED, które będą mogły pracować przy niższych napięciach.

Naukowcy z Tokyo Tech we współpracy z innymi instytucjami opracowali diodę OLED z konwersją w górę, która osiąga emisję koloru niebieskiego przy ultraniskim napięciu włączenia wynoszącym 1.47 V. W urządzeniu zastosowano specjalne materiały, w tym NDI-HF jako akceptor, 1,2- ADN jako donor i TbPe jako domieszka fluorescencyjna. OLED działa w oparciu o mechanizm konwersji w górę, w którym dziury i elektrony są wtryskiwane odpowiednio do warstwy donorowej i akceptorowej i rekombinowane na granicy faz donor/akceptor, tworząc stan przeniesienia ładunku. Stan ten selektywnie przekazuje energię do emitera, co powoduje emisję światła niebieskiego.

Nowatorski wyświetlacz OLED wykazał luminancję na poziomie 100 cd/m2, co odpowiada luminancji wyświetlacza komercyjnego, przy zaledwie 1.97 V. Osiągnięcie to znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na napięcie w przypadku niebieskich diod OLED, umożliwiając spełnienie wymagań komercyjnych stawianych tym urządzeniom. Badanie podkreśliło znaczenie optymalizacji projektu interfejsu donor/akceptor w celu kontrolowania procesów ekscytonowych.

Podsumowując, opracowanie diody OLED emitującej niebieskie światło przy rekordowo niskim napięciu jest niezwykłym krokiem naprzód w technologii OLED. Ten przełom może przyczynić się do postępu w technologiach smartfonów i wyświetlaczy, czyniąc je bardziej energooszczędnymi i dostępnymi.

