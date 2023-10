Nowy mechanizm obejmujący naczynia krwionośne mózgu rzuca światło na powstawanie pamięci długotrwałej

Naukowcy odkryli nieznany wcześniej mechanizm związany z naczyniami krwionośnymi mózgu, który bierze udział w procesie tworzenia pamięci długotrwałej. Chociaż większość badań skupiała się na neuronach w zrozumieniu uczenia się i pamięci, ostatnie odkrycia sugerują, że inne typy komórek, takie jak perycyty, również odgrywają rolę.

Perycyty to komórki wyściełające ściany małych naczyń krwionośnych w mózgu i odpowiedzialne za utrzymanie zdrowej bariery krew-mózg. Jednak ostatnie badania wskazują, że perycyty mogą być również zaangażowane w różne schorzenia neurologiczne, w tym udar, epilepsję i stwardnienie rozsiane.

Starsza autorka badania, Cristina Alberini, podkreśla wagę tego odkrycia, stwierdzając, że choroby mózgu związane z problemami naczyniowymi i metabolicznymi mogą wynikać z deficytów we współpracy między różnymi typami komórek. To nowatorskie odkrycie otwiera nowe możliwości zrozumienia przyczyn chorób takich jak choroba Alzheimera i demencja.

Naukowcy zbadali także rolę hormonu białkowego zwanego insulinopodobnym czynnikiem wzrostu 2 (IGF2) w uczeniu się i pamięci. Odkryli, że poziom IGF2 wzrósł w perycytach w wyniku uczenia się u szczurów i myszy. Odkrycie to doprowadziło do pytania, czy IGF2 w perycytach jest niezbędny do tworzenia pamięci długotrwałej.

W celu dalszych badań naukowcy przeprowadzili eksperymenty na myszach, u których wyeliminowano wytwarzanie IGF2 w perycytach. Odkryli, że myszy te nie były w stanie tworzyć wspomnień długotrwałych w porównaniu do normalnych myszy. W szczególności wykazali deficyty zarówno w pamięci kontekstowej, jak i przestrzennej, co wskazuje na znaczenie IGF2 w perycytach dla tworzenia pamięci.

Co więcej, naukowcy zaobserwowali, że stymulacja neuronów doprowadziła do produkcji IGF2 w perycytach, co następnie pobudziło mechanizmy aktywacji neuronów związane z uczeniem się. Odkrycie to sugeruje, że istnieje powiązanie między neuronami i perycytami w tworzeniu wspomnień długotrwałych.

Podsumowując, badanie to podkreśla znaczenie perycytów i wytwarzania przez nie IGF2 w skomplikowanym procesie tworzenia pamięci długotrwałej. Zrozumienie tych mechanizmów może doprowadzić do postępu w leczeniu zaburzeń związanych z pamięcią i schorzeń neurologicznych.

Źródła:

– Kiran Pandey i wsp., Aktywność neuronalna napędza ekspresję IGF2 z perycytów, tworząc pamięć długoterminową, Neuron (2023).