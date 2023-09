Nowe badanie sugeruje, że najbliższa Ziemi czarna dziura może znajdować się 150 lat świetlnych stąd

Niedawne badania podważyły ​​naszą wiedzę na temat czarnej dziury znajdującej się najbliżej Ziemi. Poprzednie badania wskazywały, że najbliższa znana czarna dziura znajduje się 1,560 lat świetlnych od nas. Jednak nowe badanie opublikowane w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sugeruje, że czarna dziura może znajdować się nawet 150 lat świetlnych od Ziemi.

Badania skupiały się na gromadzie Hiady, która jest najbliższą naszej planecie gromadą otwartą gwiazd. Wykorzystując dane z misji Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej, naukowcy z Uniwersytetu w Padwie i Uniwersytetu w Barcelonie przeanalizowali ruch i ewolucję gwiazd w gromadzie Hiady. Dzięki symulacjom znaleźli dowody sugerujące obecność czarnych dziur w gromadzie lub w jej pobliżu.

Gromada otwarta to zbiór gwiazd luźno połączonych ze sobą dzięki przyciąganiu grawitacyjnemu i mających wspólne cechy, takie jak wiek i skład chemiczny. Naukowcy porównali wyniki symulacji z rzeczywistymi pozycjami i prędkościami gwiazd Hiad, które zostały precyzyjnie zaobserwowane przez satelitę Gaia. Symulacje wykazały, że w centrum gromady lub w jej pobliżu znajdują się dwie lub trzy czarne dziury.

Jeśli zostanie to potwierdzone, te czarne dziury będą najbliższymi kandydatami do naszego Układu Słonecznego. Odkrycie to nie tylko rzuca światło na rozmieszczenie czarnych dziur w galaktyce, ale także dostarcza wglądu w to, jak wpływają one na ewolucję gromad gwiazd i przyczyniają się do powstania źródeł fal grawitacyjnych.

Czarne dziury to niezwykle gęste obiekty powstałe w wyniku zapadania się masywnych gwiazd. Ich przyciąganie grawitacyjne jest tak silne, że nawet światło nie jest w stanie mu uciec. Chociaż nie można ich bezpośrednio zaobserwować, o ich obecności zazwyczaj wnioskuje się na podstawie badania ich wpływu na otaczającą materię. Na przykład zniszczenie przechodzącej gwiazdy przez czarną dziurę skutkuje powstaniem wykrywalnych promieni rentgenowskich.

Wykrycie fal grawitacyjnych w 2015 roku znacznie przyspieszyło badania nad czarnymi dziurami. Po raz pierwszy zaobserwowano fale grawitacyjne podczas zderzenia dwóch czarnych dziur znajdujących się w odległości 1.3 miliarda lat świetlnych od nas, co zapoczątkowało dalsze badania tych tajemniczych ciał niebieskich.

