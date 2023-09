Nowe badania pokazują, że supermasywne czarne dziury rozrywają otaczające dyski akrecyjne

By

Nowe badanie przeprowadzone przez Northwestern University ujawniło, że supermasywne czarne dziury zużywają otaczające je dyski akrecyjne w znacznie szybszym tempie, niż wcześniej sądzono. Symulacje przeprowadzone w ramach badania wskazują, że wirujące czarne dziury skręcają otaczającą czasoprzestrzeń, powodując rozerwanie gwałtownego wiru gazu otaczającego czarną dziurę i ją zasilającego. To rozdarcie tworzy wewnętrzne i zewnętrzne poddyski, przy czym czarna dziura pochłania najpierw pierścień wewnętrzny. Pozostałości z zewnętrznego subdysku przedostają się następnie do szczeliny pozostawionej przez zużyty pierścień wewnętrzny i proces się powtarza. Co zaskakujące, cykl ten trwa tylko kilka miesięcy, czyli znacznie szybciej niż proponowane wcześniej setki lat.

Wyniki tego badania mogą potencjalnie wyjaśnić nieregularne zachowanie ciał niebieskich, takich jak kwazary, które wykazują nagłe rozjaśnianie i przyciemnianie w niewyjaśniony sposób. Uważa się, że kwazary są zasilane przez czarne dziury zużywające gaz z dysków akrecyjnych. Jednak klasyczna teoria dysków akrecyjnych nie uwzględnia drastycznych zmian obserwowanych w kwazarach. Symulacje przeprowadzone przez zespół badawczy Northwestern dostarczają możliwego wyjaśnienia tych różnic, wskazując, że wewnętrzne obszary dysku akrecyjnego mogą z czasem zostać zniszczone i uzupełnione.

Poprzednie założenia dotyczące dysków akrecyjnych błędnie zakładały, że są one zgodne z rotacją czarnej dziury. Symulacje zespołu badawczego wskazują jednak, że obszary otaczające czarne dziury są znacznie bardziej burzliwe i zanieczyszczone, niż wcześniej sądzono. Korzystając z symulacji w wysokiej rozdzielczości na jednym z największych superkomputerów na świecie, badaczom udało się uwzględnić niezbędną fizykę do skonstruowania bardziej realistycznego modelu dysków akrecyjnych czarnych dziur.

Badanie to rzuca nowe światło na nawyki żywieniowe supermasywnych czarnych dziur i zapewnia lepsze zrozumienie procesów wpływających na zachowanie obiektów niebieskich, takich jak kwazary. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie The Astrophysical Journal.

