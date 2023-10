Badania pokazują, że czarne dziury mogą istnieć w idealnie zrównoważonych parach

By

Naukowcy z Uniwersytetu w Southampton wraz z kolegami z uniwersytetów w Cambridge i Barcelonie odkryli, że czarne dziury mogą potencjalnie istnieć w parach, które są doskonale zrównoważone i utrzymywane w równowadze przez siłę kosmologiczną, naśladującą pojedynczą gigantyczną czarną dziurę. Odkrycie to podważa konwencjonalne teorie na temat czarnych dziur, które sugerują, że mogą one istnieć jedynie jako izolowane obiekty w przestrzeni.

Czarne dziury to obiekty astronomiczne o niezwykle silnym przyciąganiu grawitacyjnym, tak intensywnym, że nic, nawet światło, nie jest w stanie z nich uciec. Są niezwykle gęste, a ich masa może zmieścić całą Ziemię na małej przestrzeni.

Według konwencjonalnych teorii opartych na ogólnej teorii względności Einsteina, czarne dziury mogą istnieć samodzielnie jako obiekty statyczne lub wirujące. Jednak siła grawitacji ostatecznie przyciąga je i zderza ze sobą. To założenie jest prawdziwe, gdy rozważamy statyczny Wszechświat, ale co jeśli Wszechświat stale się rozszerza?

Naukowcy sugerują, że w stale rozszerzającym się Wszechświecie pary czarnych dziur mogą istnieć w harmonii, tworząc iluzję pojedynczej czarnej dziury. Jest to możliwe dzięki stałej kosmologicznej, zwanej także ciemną energią, która została wprowadzona w teorii Einsteina. Stała kosmologiczna powoduje, że Wszechświat przyspiesza ze stałą szybkością, wpływając na interakcję i istnienie czarnych dziur.

Za pomocą złożonych metod numerycznych zespół wykazał, że dwie statyczne czarne dziury mogą istnieć w równowadze, a ich przyciąganiu grawitacyjnemu przeciwdziała ekspansja związana ze stałą kosmologiczną. Oznacza to, że nawet w rozszerzającym się Wszechświecie czarne dziury utrzymują stałą odległość od siebie. Siła grawitacji kompensuje rozszerzanie, próbując je rozdzielić.

Z daleka para czarnych dziur w równowadze wyglądałaby jak pojedyncza czarna dziura, co utrudniałoby rozróżnienie między nimi. Odkrycie to otwiera możliwości dalszych badań, ponieważ teoria ta może mieć również zastosowanie do wirujących czarnych dziur, a potencjalnie nawet wielu czarnych dziur.

Badanie przeprowadzili naukowcy z uniwersytetów w Southampton, uniwersytetów w Cambridge i uniwersytetu w Barcelonie. Wyniki ich badań opublikowano w czasopiśmie Physical Review Letters, a artykuł zrecenzowano w artykule Viewpoint.

Źródła:

– Profesor Oscar Dias (Uniwersytet w Southampton)

– Profesor Gary Gibbons (Uniwersytet Cambridge)

– Profesor Jorge Santos (Uniwersytet Cambridge)

– Dr Benson Way (Uniwersytet w Barcelonie)

– „Statyczne czarne układy binarne w przestrzeni de Sittera” – Listy z przeglądu fizycznego