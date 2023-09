Nieoczekiwane fale radiowe o późnym początku wykryte w supermasywnych czarnych dziurach

Zespół astrofizyków dokonał intrygującego odkrycia dotyczącego fal radiowych emitowanych przez supermasywne czarne dziury. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom te fale radiowe mogą utrzymywać się przez setki dni po tym, jak czarna dziura rozerwała gwiazdę, co kwestionuje nasze zrozumienie tych kosmicznych zjawisk.

Zespół zebrał dane z 24 supermasywnych czarnych dziur za pomocą trzech radioteleskopów: Very Large Array, MeerKAT i Australian Telescope Compact Array. Co zaskakujące, odkryli, że dziesięć z tych czarnych dziur wyemitowało fale radiowe od 500 do 2,000 dni po początkowym zdarzeniu rozrywania gwiazd.

Odkrycie to zaprzecza wcześniejszym przekonaniom, że fale radiowe zanikają w ciągu tygodni lub miesięcy od zderzenia czarnej dziury. Według astrofizyczki Yvette Cendes, głównej autorki badania, oznacza to, że nawet połowa wszystkich czarnych dziur, które rozrywają gwiazdę, nadal emituje materię po latach i nazywa to zjawisko „odbijaniem”.

Kiedy gwiazda zbytnio zbliży się do czarnej dziury, jej ogromne przyciąganie grawitacyjne rozciąga gwiazdę do kształtu przypominającego spaghetti. To zdarzenie rozerwania pływowego powoduje powstanie jednego z najjaśniejszych rozbłysków optycznych we Wszechświecie. Około 20 do 30 procent tych zdarzeń skutkuje wypływem fal radiowych we wczesnych stadiach. Jednak od lat 100. XX wieku zaobserwowano zaledwie około 1990 takich zdarzeń.

Zazwyczaj po zaobserwowaniu początkowego jasnego światła pochodzącego z zakłócenia pływowego badacze mają tendencję do skupiania się gdzie indziej. Jednak wcześniejsze odkrycie przez zespół czarnej dziury emitującej fale radiowe wiele lat po pożarciu gwiazdy wzbudziło ciekawość zachowania innych czarnych dziur.

Naukowcy proponują dwa wyjaśnienia fal radiowych o późnym początku. Możliwe, że osad wokół czarnej dziury na stabilnej orbicie zajmuje trochę czasu. Alternatywnie szczątki mogą być słabo związane z czarną dziurą i tworzyć otoczkę kuli, która stopniowo kurczy się, tworząc dysk akrecyjny. To opóźnione tworzenie się dysku może wyjaśniać przedłużoną emisję fal radiowych.

Badanie to podważa naszą wiedzę na temat interakcji supermasywnych czarnych dziur z otoczeniem. Aby rozwikłać zagadkę tych późno pojawiających się fal radiowych, konieczne będą dalsze badania i obserwacje.

