Ewolucja ultra czarnej farby: czarna 4.0

W świecie sztuki kolory są niezbędnym narzędziem wyrażania siebie. Choć artyści mają do wyboru szeroką gamę kolorów, zawsze istniała fascynacja czernią. Stuart Semple, artysta sam, postanowił stworzyć najczarniejszą dostępną farbę, gdy dowiedział się, że artysta Anish Kapoor ma wyłączne prawa do używania Vantablack, bardzo chłonnego materiału powłokowego, który jest trudny do uzyskania. W ten sposób rozpoczęły się poszukiwania Semple'a mające na celu opracowanie ultraczarnej farby, która przewyższałaby wszystko inne na rynku.

Przez lata Semple stale udoskonalał swoją formułę, osiągając niezwykłe wyniki z każdą nową iteracją. Jego najnowsze dzieło, Black 4.0, zapowiada się na najlepszą czarną farbę. Według Semple'a farba ta pochłania niesamowite 99.95% światła widzialnego, przewyższając absorpcję Vantablack wynoszącą 99.8%. Te pozornie ułamkowe różnice mają znaczący wpływ, ponieważ Black 4.0 tworzy hipnotyzujące efekty wizualne dzięki zwiększonej absorpcji światła.

Zwiększone możliwości nowej farby nie są jej jedynym ulepszeniem. W porównaniu do poprzednich wydań Semple, Black 4.0 oferuje zwiększoną użyteczność. Często wystarczy jedna warstwa, a farba jest stabilniejsza, trwalsza, a nawet czarniejsza. Semple przypisuje te postępy nowej formule „superbazowej” żywicy stosowanej w farbie oraz udoskonaleniom w procesie produkcyjnym.

Black 4.0 otwiera ekscytujące możliwości dla różnych branż. Jego rozległa absorpcja światła sprawia, że ​​idealnie nadaje się do astronomii i fotografii, pomagając zmniejszyć wycieki światła i poprawić wydajność teleskopu i aparatu. Dodatkowo farba doskonale nadaje się do tworzenia ultraczarnych teł fotograficznych.

Aby zastosować Black 4.0, nie są wymagane żadne specjalne metody. Artyści mogą malować ją pędzlem tak samo, jak każdą inną farbę, a dzięki wyjątkowej absorpcji światła ślady pędzla nie stanowią większego problemu. W przypadku tej farby dobrze sprawdzają się również techniki wałkowania lub aerografu.

Bez wątpienia pokonanie wyzwań związanych z opracowaniem tak wydajnej czarnej farby było niemałym wyczynem dla Semple. Począwszy od eksplodujących kanistrów z farbą po groźby prawne – po drodze napotykał liczne przeszkody. Niemniej jednak Semple nie poddał się i pierwsze partie Black 4.0 zostaną wysłane w listopadzie.

Chociaż cena tej farby może być wyższa, jej niezrównana wydajność sprawia, że ​​warto ją rozważyć dla artystów poszukujących idealnej czerni. Dla osób realizujących duże projekty Semple oferuje opakowania zbiorcze o pojemności 1 litra i 6 litrów.

Black 4.0, ewolucja ultra czarnej farby, zaprasza artystów do odkrywania nowych głębi ciemności i uwalniania swojej kreatywności dzięki produktowi, który został starannie wykonany, aby przeciwstawić się granicom czerni.

FAQ

1. Jak Black 4.0 wypada w porównaniu z Vantablack?

Black 4.0 przewyższa Vantablack pod względem absorpcji światła, osiągając zdumiewającą absorpcję światła widzialnego na poziomie 99.95% w porównaniu do 99.8% Vantablack. Ta zwiększona absorpcja skutkuje bardziej intensywną czernią i możliwością tworzenia oszałamiających efektów wizualnych.

2. Jakie są zalety korzystania z Black 4.0?

Black 4.0 oferuje lepszą użyteczność, stabilność i trwałość w porównaniu do poprzednich iteracji. Wymaga mniej warstw, pochłania więcej światła i zapewnia niemal pozbawioną cech charakterystycznych czarną powierzchnię, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych zastosowań w sztuce, fotografii i astronomii.

3. Jak zastosować Black 4.0?

Black 4.0 można nakładać tradycyjnymi metodami, takimi jak malowanie pędzlem, wałkami czy aerografem. Nie są wymagane żadne specjalne techniki aplikacji.

4. Czy Black 4.0 wytrzyma warunki zewnętrzne?

Chociaż Black 4.0 jest bardziej wytrzymały niż poprzednie wersje, nadal nie jest zalecany do długotrwałego użytku na zewnątrz. Może nadawać się do tymczasowego powlekania obiektów takich jak samochody, ale jego prawdziwy potencjał leży w zastosowaniach wewnętrznych.

5. Kiedy będzie dostępny Black 4.0?

Wysyłka pierwszych partii Black 4.0 planowana jest na listopad. Aby mieć pewność, że niczego nie przegapisz, złóż zamówienie jak najszybciej, ponieważ dostępność może początkowo być ograniczona.