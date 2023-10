Nowe spojrzenie na starożytne życie morskie: skamieniały plankton sprzed pół miliarda lat

By

Niedawno odkryty rodzaj skamieniałości zapewnił naukowcom fascynujący wgląd w świat życia morskiego pół miliarda lat temu. Odkrycia, szczegółowo opisane w badaniu opublikowanym w czasopiśmie Proceedings of the Royal Society B, rzucają światło na starożytne oceany i wpływ zmian klimatycznych w tym okresie.

Te mikroskopijne organizmy, przypominające współczesne glony, mają niepowtarzalny wygląd, przypominający połączone ze sobą kolczaste kulki. Doktor Tom Harvey, autor badania z Wydziału Geografii, Geologii i Środowiska Uniwersytetu w Leicester, początkowo nie miał pojęcia, czym są te skamieniałości, kiedy po raz pierwszy je spotkał. Wykazywały niezwykłą strukturę, niepodobną do niczego, co widziano wcześniej u organizmów żywych lub wymarłych.

Dalsza analiza ujawniła uderzające podobieństwa między tymi starożytnymi skamieniałościami a współczesnymi zielonymi algami występującymi w planktonie stawów i jezior. Skamieniałości wykazywały strukturę kolonialną, z komórkami połączonymi ze sobą w układy geometryczne, co dało rzadki wgląd w wczesny plankton morski z okresu kambru.

Znaczenie tych skamieniałości wynika z ich wieku, ponieważ istniały w czasach, gdy życie zwierzęce dopiero zaczynało ewoluować. Okres ten, często nazywany kambryjską „eksplozją” życia, zbiega się z pojawieniem się fitoplanktonu jako istotnego źródła pożywienia w oceanach. Jednak konkretne grupy fitoplanktonu, które kwitły w oceanach kambryjskich, pozostają nieznane, ponieważ współczesne grupy fitoplanktonu wyewoluowały stosunkowo niedawno.

Badania dr Harveya odegrały kluczową rolę w zrozumieniu dynamiki ewolucyjnej starożytnych ekosystemów i wzajemnych zależności między organizmami we wczesnych środowiskach morskich. Badając skamieniały plankton, naukowcy mają nadzieję uzyskać cenne informacje na temat zależności ekologicznych, które ukształtowały życie na Ziemi w tym krytycznym okresie.

FAQ:

P: Co to za skamieliny?

Odp.: Skamieniałości to maleńkie glony, które mierzą mniej niż milimetr i mają strukturę kolonialną.

P: Dlaczego te skamieliny są ważne?

O: Dają rzadki wgląd w plankton morski z okresu kambryjskiego, kiedy życie zwierzęce zaczynało ewoluować.

P: Jak te skamieliny mają się do współczesnych alg?

Odp.: Skamieniałości są podobne do współczesnych zielonych alg występujących w planktonie stawów i jezior, ale żyły w morzu.

P: Co te skamieniałości mogą nam powiedzieć o zmianach klimatycznych?

O: Badając te skamieniałości, naukowcy mają nadzieję uzyskać wgląd w zmiany klimatyczne, które wpłynęły na warunki oceaniczne w tamtej epoce.

P: Jakie jest znaczenie fitoplanktonu w dzisiejszych oceanach?

Odp.: Fitoplankton jest podstawowym źródłem pożywienia dla prawie wszystkich organizmów żywych w oceanach. Badanie starożytnego fitoplanktonu może pomóc nam zrozumieć ewolucję i różnorodność tego kluczowego elementu ekosystemu.