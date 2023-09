Naukowcy produkują pełnowymiarowe włókna jedwabiu pajęczego przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych jedwabników

By

Naukowcy osiągnęli znaczący przełom, z powodzeniem produkując pełnowymiarowe włókna jedwabiu pajęczego przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych jedwabników. Jedwab ten ma ogromny potencjał jako skalowalna, zrównoważona i wysokiej jakości alternatywa dla włókien syntetycznych, takich jak nylon.

Jedwabnik to jedyne włókno jedwabiu zwierzęcego produkowane na szeroką skalę na skalę przemysłową dzięki dobrze ugruntowanym technikom hodowli. Jednak konwencjonalny jedwab jedwabników ma reputację kruchego. Z drugiej strony jedwab pajęczy jest niezwykle mocny i wytrzymały. Wyzwaniem było znalezienie sposobu na produkcję jedwabiu pajęczego na dużą skalę ze względu na kanibalizm pająków.

W tym badaniu naukowcy wykorzystali techniki modyfikacji genetycznej, aby stworzyć jedwabniki zdolne do wytwarzania włókien jedwabiu pajęczego. Wprowadzili białko jedwabiu pochodzące z pająka tkającego kule do DNA jedwabnika, zastępując gen odpowiedzialny za główne białko jedwabnika jedwabnika. Podejście to, znane jako CRISPR-Cas9, umożliwiło pomyślną aktywację genu jedwabiu pajęczego bez zakłócania naturalnej produkcji jedwabiu jedwabnika.

Powstałe włókna przekroczyły oczekiwania, wykazując wysoką wytrzymałość na rozciąganie i wytrzymałość. Co zaskakujące, włókna okazały się również bardziej elastyczne, niż oczekiwano. Ten przełom ma znaczące implikacje dla różnych gałęzi przemysłu, w tym inżynierii biomedycznej, technologii lotniczej i inteligentnych materiałów dla wojska. Wyprodukowany jedwab pajęczy jest nawet sześciokrotnie twardszy niż kevlar, materiał powszechnie stosowany w kamizelkach kuloodpornych.

Naukowcy mają na celu dalsze udoskonalenie tego procesu poprzez opracowanie genetycznie zmodyfikowanych jedwabników zdolnych do wytwarzania włókien jedwabiu pajęczego przy użyciu naturalnych i modyfikowanych aminokwasów. Wierzą, że to podejście ma ogromny potencjał w tworzeniu jeszcze mocniejszych i bardziej wszechstronnych włókien jedwabiu.

Zdolność do produkcji włókien jedwabiu pajęczego przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych jedwabników oferuje nie tylko zrównoważoną alternatywę dla włókien syntetycznych, ale także stwarza możliwości sprostania globalnym wymaganiom. Włókna można stosować jako szwy chirurgiczne, co pozwala na wykonanie ponad 300 milionów zabiegów rocznie.

Źródła:

– Uniwersytet Donghua

– EurekaAlert