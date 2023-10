Naukowcy sugerują, że na Wenus mogła występować tektonika płyt

By

Niedawne badania sugerują, że Wenus, piekielnie gorąca druga planeta Ziemi, mogła kiedyś posiadać tektonikę płyt. Tektonika płyt to ciągły ruch i przekształcanie zewnętrznej skorupy planety. Chociaż Wenus obecnie w niczym nie przypomina Ziemi, z ekstremalnymi temperaturami i chmurami kwasu siarkowego, badacze uważają, że w młodości Wenus posiadała tektonikę płyt. Odkrycie to ma istotne implikacje dla potencjalnej możliwości zamieszkania na Wenus.

Według Matthew B. Wellera, planetologa z Lunar and Planetary Institute w Houston, gdyby na Wenus w przeszłości występowały tektoniki płyt, mogłoby zapewnić bardziej gościnne środowisko do życia. Reakcje geochemiczne związane z tektoniką płyt mogły pogrzebać znaczną część dwutlenku węgla, który ma dziś wpływ na niegościnne warunki na Wenus, potencjalnie powodując ochłodzenie na niej i prowadząc do obecności wody w stanie ciekłym.

Naukowcy pod kierunkiem Wellera przeprowadzili symulacje komputerowe, aby zbadać różne modele tektoniczne Wenus. Model pokrywy ze stagnacją, podobny do Marsa i Księżyca Ziemi, sugeruje solidną skorupę zewnętrzną, która się nie porusza. Drugi model, tektonika płyt, obejmuje ruch i rozprzestrzenianie się płyt tektonicznych, co skutkuje zwiększoną aktywnością wulkaniczną i uwalnianiem gazów. Symulacje wykazały, że wczesna faza tektoniki płyt, po której następuje utworzenie zastoju skorupy pokrywy, może wyjaśniać obserwowane poziomy azotu w atmosferze Wenus.

Chociaż odkrycia są sugestywne, naukowcy niezaangażowani w badania ostrzegają, że potrzeba więcej dowodów, aby wyciągnąć ostateczne wnioski na temat historii geologicznej Wenus. Cédric Gillmann, planetolog ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii, podkreślił, że publikacje oparte na modelach mają ograniczenia. Joseph O'Rourke, profesor badań Ziemi i kosmosu na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie, sugeruje, że Wenus może mieć wyjątkową historię geologiczną, odmienną od Ziemi i Marsa.

Oczekuje się, że nadchodzące misje na Wenus, w tym należące do NASA Davinci, Veritas i EnVision Europejskiej Agencji Kosmicznej, dostarczą kluczowych danych umożliwiających dalsze odkrywanie tajemnic naszej sąsiedniej planety. Misje te pomogą naukowcom lepiej zrozumieć geologię planety i przyczyny rozbieżnych warunków między Ziemią a Wenus.

FAQ

1. Co to jest tektonika płyt?

Tektonika płyt to teoria opisująca ruch i interakcje dużych fragmentów zewnętrznej powłoki planety, zwanych płytami tektonicznymi. Płyty te mogą się zderzać, przesuwać obok siebie lub rozdzielać, powodując różne cechy geologiczne, takie jak góry, trzęsienia ziemi i aktywność wulkaniczna.

2. Czy Wenus mogła kiedyś nadawać się do zamieszkania?

Badanie sugeruje, że na podstawie obecności tektoniki płyt w przeszłości Wenus możliwe jest, że miliardy lat temu planeta nadawała się do zamieszkania. Reakcje geochemiczne związane z tektoniką płyt mogły pogrzebać znaczne ilości dwutlenku węgla, prowadząc do chłodniejszej Wenus z potencjalnie większą ilością wody w stanie ciekłym.

3. W jaki sposób przyszłe misje na Wenus przyczynią się do naszego zrozumienia?

Przyszłe misje, takie jak Davinci, Veritas i EnVision Europejskiej Agencji Kosmicznej, pozwolą zebrać nowe dane na temat atmosfery, powierzchni i aktywności geologicznej Wenus. Misje te dostarczą cennych informacji na temat obecnych warunków Wenus i jej historii geologicznej, pomagając naukowcom w ułożeniu zagadki dotyczącej tego, jak Wenus oddzieliła się od Ziemi w czasie.