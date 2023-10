Nowa technologia aparatów rewolucjonizuje fotografię Księżyca w przyszłych misjach księżycowych

By

Europejscy astronauci i naukowcy współpracują z zespołem ds. zdjęć Artemis należącym do NASA, aby opracować innowacyjny aparat, który zrewolucjonizuje fotografię Księżyca w przyszłych misjach księżycowych. Ręczna uniwersalna kamera księżycowa (HULC) jest poddawana testom w księżycowych krajobrazach Lanzarote w Hiszpanii w ramach programu szkoleniowego PANGEA.

PANGAEA, program mający na celu przygotowanie astronautów do nadchodzących misji księżycowych, odegrał kluczową rolę w testowaniu możliwości HULC. Program ten umożliwia astronautom symulowanie scenariuszy badań geologicznych przy jednoczesnym korzystaniu z elektronicznej księgi terenowej ESA w celu dokumentowania swojej pracy. Narzędzie umożliwia instruktorom geologii zapewnianie załodze wsparcia w czasie rzeczywistym podczas prac terenowych.

HULC znacząco usprawnił astronautom eksplorację powierzchni Księżyca, zapewniając im możliwości obrazowania wysokiej jakości. Ta najnowocześniejsza kamera księżycowa, zbudowana z profesjonalnych, gotowych kamer, jest wyposażona w wysoką czułość na światło i najnowocześniejsze obiektywy. Dzięki temu odkrycia naukowe będą mogły zostać skutecznie udokumentowane podczas przyszłych misji na Księżyc.

Aby przygotować HULC do lotów kosmicznych, inżynierowie NASA wprowadzili kilka kluczowych ulepszeń, w tym dodanie osłony chroniącej przed kurzem i temperaturą oraz ergonomicznych przycisków. Te regulacje umożliwiają łatwą obsługę aparatu astronautom ubranym w nieporęczne skafandry kosmiczne.

Podczas programu PANGEA astronauta ESA Thomas Pesquet, znany ze swoich wyjątkowych umiejętności fotograficznych, pochwalił projekt HULC. Szczególnie podkreślił przyjazny dla użytkownika interfejs i niezawodne funkcje zabezpieczające aparatu.

Rejestrowanie wysokiej jakości zdjęć będzie miało kluczowe znaczenie dla badań naukowych podczas przyszłych misji na Księżyc. Dlatego też dobór odpowiednich obiektywów do HULC był jednym z głównych celów programu PANGEA. Aparat został rygorystycznie przetestowany w różnych warunkach, takich jak biały dzień i ciemność jaskiń wulkanicznych, w celu symulacji ekstremalnych warunków fotografowania Księżyca.

Kierownik NASA pracujący nad kamerą HULC, Jeremy Myers, podkreślił znaczenie intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika projektu dla astronautów. Współpracując z czołowymi planetologami w Europie, Myers zadbał o to, aby obrazy uchwycone przez HULC spełniały najwyższe standardy rozdzielczości, głębi ostrości i ekspozycji, maksymalizując potencjał naukowy kamery.

W przeciwieństwie do mechanicznej kamery Hasselblad używanej podczas misji Apollo 11, kamera Artemis Moon stanowi znaczący krok naprzód w technologii. Ten przełomowy aparat będzie pierwszym aparatem bezlusterkowym przeznaczonym do użytku ręcznego w przestrzeni kosmicznej, zapewniającym wyjątkową jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia. Jego zaawansowane możliwości sprawiają, że idealnie nadaje się do rejestrowania wymagającego, kontrastowego środowiska Księżyca.

W miarę kontynuacji testów podstawowa funkcjonalność aparatu pozostaje niezmieniona, wprowadzane są jednak ulepszenia w interfejsie i obudowie. Wersja kamery HULC zostanie wkrótce wysłana na Międzynarodową Stację Kosmiczną w celu dalszych testów. Zespoły NASA przeprowadziły szeroko zakrojone testy, aby sprostać głównym wyzwaniom związanym z przestrzenią kosmiczną, w tym efektom termicznym, próżniowym, promieniowaniu i ściernej naturze pyłu księżycowego.

Jeremy Myers jest przekonany, że ciągłe modyfikacje zaowocują najlepszym możliwym produktem – kamerą zdolną do rejestrowania zapierających dech w piersiach zdjęć Księżyca przez wiele lat, z której będą mogły korzystać międzynarodowe załogi podczas wypraw na Księżyc.

