Sonda kosmiczna Psyche NASA kieruje się w stronę pokrytej metalem asteroidy

Należąca do NASA sonda kosmiczna Psyche rozpoczęła sześcioletnią misję mającą na celu zbadanie pokrytej metalem asteroidy, co jest pierwszą w dziedzinie eksploracji asteroid. Statek kosmiczny wystrzelony przez SpaceX z należącego do NASA Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego nosi nazwę asteroidy, którą będzie badał. Uważa się, że ta konkretna asteroida jest pozostałością jądra wczesnej planety, zapewniając naukowcom cenny wgląd w centra Ziemi i innych planet ziemskich.

W przeciwieństwie do większości asteroid, które są skaliste lub lodowe, ta bogata w metal asteroida znajduje się w zewnętrznej części głównego pasa asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Psyche jest największą z około dziewięciu znanych planetoid bogatych w metale. Naukowcy szacują, że asteroida ma około 144 km szerokości i 232 km długości, a jej powierzchnia składa się głównie z żelaza, niklu i innych metali.

Oprócz badania składu asteroidy naukowcy mają nadzieję odkryć informacje o naszej własnej planecie. Żelazne jądro Ziemi wytwarza pole magnetyczne, które chroni naszą atmosferę i sprawia, że ​​planeta nadaje się do zamieszkania. Badając metalowe jądro tej asteroidy, badacze mają nadzieję lepiej zrozumieć procesy, które doprowadziły do ​​powstania naszej planety oraz warunki niezbędne do powstania życia.

Misja o wartości 1.2 miliarda dolarów, prowadzona przez Arizona State University, dotrze do asteroidy okrężną drogą. Statek kosmiczny otrzyma wzmocnienie grawitacyjne od Marsa w 2026 r., zanim dotrze do asteroidy w 2029 r. Będzie próbował wejść na orbitę wokół asteroidy, krążąc w różnych odległościach. Statek kosmiczny jest wyposażony w napęd słoneczno-elektryczny i eksperymentalny system komunikacji, który wykorzystuje lasery zamiast fal radiowych, zwiększając przepływ danych z głębokiego kosmosu na Ziemię.

NASA oczekuje, że misja dostarczy cennych danych, które mogą przyczynić się do przyszłej eksploracji kosmosu, w tym możliwości transmisji filmów z Księżyca lub Marsa. Opóźnienie wystrzelenia statku kosmicznego wynikało z problemów z testowaniem oprogramowania, ale zmieniony harmonogram uwzględnia dodatkowy czas podróży, aby dotrzeć do asteroidy.

Ogólnie rzecz biorąc, misja Psyche stanowi ekscytującą okazję do zbadania wyjątkowego metalowego świata i odkrycia ważnych informacji na temat powstawania i składu planet skalistych, takich jak Ziemia.

