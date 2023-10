Betelgeza: Odsłanianie tajemnic ewolucji gwiazd

By

Gwiazdy, te wspaniałe ciała niebieskie, stanowią siłę napędową wielu układów planetarnych, w tym naszego. Dzięki ich promieniującej energii nasz ekosystem kwitnie. Gdy światło słoneczne oświetla atmosferę, rośliny wykonują urzekający taniec, przekształcając tę ​​energię w pożywienie. Zwierzęta polegają na tych roślinach, tworząc delikatną równowagę w świecie przyrody. Jednak mieszkanie w pobliżu gwiazdy nie zawsze jest malownicze. Czasami gwiazdy mogą wykazywać niezwykłe napady złości.

Taki niebiański spektakl stał się podstawą urzekającego filmu katastroficznego „Solar Attack”, który można teraz oglądać w serwisie Peacock. To kinowe przeżycie koncentruje się wokół kolosalnego koronalnego wyrzutu masy (CME) ze Słońca, ukazującego przerażającą możliwość zapalenia nieba. Co ciekawe, te rozbłyski gwiazdowe rzucają również światło na zagadkowe zachowanie Betelgezy, gwiazdy, która w ostatnich latach przykuła uwagę astronomów.

W 2019 roku Betelgeza, czerwony olbrzym znajdujący się na progu swojej końcowej fazy, przeżył doniosłe wydarzenie. Położona w gwiazdozbiorze Oriona Betelgeza ma kolosalne rozmiary, które przekraczają nasze wyobrażenia. Umieszczona w naszym Układzie Słonecznym jej zewnętrzna krawędź wykraczałaby poza orbitę Jowisza. W końcu Betelgeza ulegnie swojemu losowi, powodując olśniewającą supernową, która może ozdobić nasze niebo nawet w ciągu dnia. Ta niezwykła eksplozja gwiezdna może potencjalnie nastąpić w najbliższej przyszłości lub nastąpić za całe eony od teraz, aż do 100,000 XNUMX lat.

Chociaż astronomowie początkowo wierzyli, że byli świadkami prekursora gwiezdnego spektaklu Betelgezy podczas znacznego pociemnienia obserwowanego w 2019 r., dalsza analiza ujawniła inną prawdę. W ciągu następnych miesięcy Betelgeza potajemnie wróciła do normalności, co zaskoczyło społeczność astronomiczną. Badanie obrazów zarejestrowanych przed, w trakcie i po wydarzeniu znanym jako Wielkie Przyciemnienie (GDE) dostarczyło odkrywczych spostrzeżeń. Co zaskakujące, Betelgeza nie doświadczyła rzeczywistego spadku jasności. Zamiast tego nasza percepcja została zniekształcona, gdy patrzyliśmy przez chmurę gwiezdnych szczątków.

Naukowcy odkryli, że podczas gdy ilość światła docierającego do Ziemi malała, fotosfera Betelgezy jednocześnie się intensyfikowała. Zjawisko to wiąże się z masowym wydalaniem materii z powierzchni gwiazdy, podobnym do częstych zjawisk obserwowanych na Słońcu, szczególnie w okresach wzmożonej aktywności słonecznej. Erupcje te, zwane koronalnymi wyrzutami masy, nie stanowią znaczącego zagrożenia dla naszej planety, ale mogą zakłócać komunikację satelitarną i systemy elektryczne.

To wyjątkowe wydarzenie, zaobserwowane po raz pierwszy, wprawiło astronomów w zdumienie i szukających głębszego zrozumienia. Andrea Dupree z Centrum Astrofizyki, Harvard & Smithsonian w Cambridge w stanie Massachusetts wyraziła zdumienie, mówiąc: „Nigdy wcześniej nie widzieliśmy ogromnego wyrzutu masy z powierzchni gwiazdy. Dzieje się coś, czego nie do końca rozumiemy. To zupełnie nowe zjawisko, które możemy bezpośrednio obserwować i rozpoznawać szczegóły powierzchni za pomocą Hubble'a. Obserwujemy ewolucję gwiazd w czasie rzeczywistym.”

Ogrom eksplozji Betelgezy przyniósł mu nowy przydomek: Powierzchniowy Wyrzut Masy (SME). Chociaż nie było to bezpośrednim sygnałem zbliżającej się supernowej, wydarzenie to oferuje cenny wgląd w proces utraty masy gwiazdowej i ewolucję gwiazd w miarę zbliżania się do końcowych stadiów.

Podczas gdy z niecierpliwością czekamy na wielki finał, my rozkoszujemy się ekscytującym filmem „Solar Attack”, który można już oglądać w serwisie Peacock.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest koronalny wyrzut masy (CME)?

Koronalny wyrzut masy oznacza masowe wyrzucenie materii z powierzchni gwiazdy, zwykle związane z dużą aktywnością Słońca. Chociaż nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla naszej planety, może zakłócać działanie satelitów i wpływać na systemy elektryczne.

Co to jest supernowa?

Supernowa to kolosalna eksplozja, która ma miejsce pod koniec cyklu życia gwiazdy i powoduje wybuch intensywnego blasku. Eksplozja ta może wykazywać niezwykłą jasność, dzięki czemu będzie widoczna nawet w ciągu dnia.

Czym jest ewolucja gwiazd?

Ewolucja gwiazd obejmuje stopniowe zmiany zachodzące w gwieździe w trakcie jej życia. Obejmuje różne etapy, przez które przechodzą gwiazdy, od ich powstania aż do ostatecznego upadku.

Gdzie mogę obejrzeć „Atak słońca”?

Ekscytujący film „Solar Attack” możesz obejrzeć w serwisie Peacock.