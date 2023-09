Cechy behawioralne powiązane z pomyślnym rozszerzeniem zasięgu u grubogoniastych

By

Naukowcy odkryli, że zachowanie odgrywa kluczową rolę w powodzeniu grubogoniastego, gatunku ptaka, który szybko powiększa swoją populację w Ameryce Północnej. W przeciwieństwie do wielu innych gatunków, które doświadczają spadku liczebności, grubogoniasty kwitnie dzięki swojej zdolności do przystosowania się do różnych siedlisk, szczególnie w środowiskach miejskich i suchych.

Jedna z teorii na temat wymierania gatunków głosi, że modyfikacje siedlisk przez człowieka czynią je nieodpowiednimi. Jednak w przypadku niektórych gatunków, np. grubogoniastego, modyfikacje te stwarzają im możliwości rozszerzenia zasięgu na nowe terytoria poprzez zapewnienie dostępnych siedlisk.

Naukowcy z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka w Niemczech wraz z badaczami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara i Uniwersytetu w Rochester w USA zbadali rolę zwiększonej dostępności siedlisk w szybkiej ekspansji grubogoniastej. Porównali go z jego najbliższym krewnym, gracklem zwyczajnym, u którego nie obserwuje się podobnego wzrostu zasięgu.

Wykorzystując dane zebrane w ramach obserwacji społecznych dotyczących występowania ptaków, naukowcy odkryli, że grubogoniasty nie tylko przeniósł się do nowych siedlisk, które odpowiadały jego wcześniejszym wymaganiom, ale także rozszerzył swój zakres siedlisk, obejmując środowiska bardziej miejskie i suche. Z kolei grackle zwyczajne przesunęło swój zasięg jedynie nieznacznie w kierunku północnym w odpowiedzi na zmiany klimatyczne.

Odkrycia sugerują, że zachowanie grubogoniastego umożliwiło mu korzystanie z nowych siedlisk. Naukowcy zbadali populacje na skraju zasięgu i bliżej centrum i odkryli, że populacja brzegowa wykazywała większą elastyczność i trwałość. Co zaskakujące, zachowaniem definiującym poszerzenie asortymentu była wytrwałość, a nie większa średnia elastyczność.

Wytrwałość pozwala jednostkom przystosować się i znaleźć rozwiązania dla wyzwań w nowych środowiskach, takich jak odkrywanie nowych źródeł pożywienia. Zmienność elastyczności w obrębie populacji zwiększa prawdopodobieństwo, że niektóre jednostki będą wysoce elastyczne, zapewniając innym możliwości uczenia się od nich i ułatwiając ekspansję populacji.

Odkrywając cechy behawioralne związane z pomyślnym poszerzaniem zasięgu, badacze mają nadzieję zrozumieć, w jaki sposób wymierające gatunki mogą przystosować się do zmian środowiskowych. Trwające prace nad grubogoniastymi mają na celu rozwikłanie tajemnic ich zachowania i przyczynienie się do szerzej zakrojonych działań ochronnych.

