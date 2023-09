Test rozrywający: postępy w projektowaniu modułów stacji kosmicznej

Sierra Space, firma z siedzibą w Kolorado, przeprowadziła niedawno próbę wybuchową, celowo eksplodując nowy projekt nadmuchiwanego modułu, który będzie używany w następcy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Test na rozerwanie ma kluczowe znaczenie dla sprawdzenia ograniczeń konstrukcji modułu przed jego lotem w przestrzeń kosmiczną. Moduł, stworzony we współpracy z firmą ILC Dover z Delaware, wykorzystuje szyte i tkane tkaniny, głównie Vectran, które po nadmuchaniu stają się sztywne.

Celem Sierra Space jest przygotowanie modułu o nazwie LIFE (Large Integrated Elastic Environment) do 2030 r. dla stacji kosmicznej Orbital Reef w ramach projektu kierowanego przez Blue Origin Jeffa Bezosa i finansowanego przez NASA. Dodatkowo Sierra planuje dostarczyć statek o nazwie Dream Chaser, zdolny do przewożenia zarówno ładunku, jak i załogi, do obsługi stacji kosmicznej. Niedawne wyniki testu na rozerwanie wykazały 33% margines w stosunku do standardu certyfikacji dla modułu pełnowymiarowego, co oznacza znaczną poprawę w porównaniu z poprzednimi projektami.

Test rozrywający jest jednym z kilku testów przeprowadzonych przez Sierra Space na prototypach LIFE. Oprócz testów na rozerwanie przeprowadzono testy pełzania, poddając moduły działaniu dłuższych okresów wyższych niż zwykle ciśnień. Wszystkie te testy odbyły się w Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla należącym do NASA i odegrały kluczową rolę w udoskonalaniu projektu modułu.

NASA, uznając potrzebę przyszłych stacji kosmicznych, które zastąpią ISS, finansuje rozwój obiektów komercyjnych. Axiom Space, inna firma z siedzibą w Houston, również uzyskała zgodę na stworzenie własnych modułów stacji kosmicznej, które zostaną dołączone do ISS już w 2026 roku.

Aby zminimalizować wszelkie luki w dostępności badań między ISS a nowymi stacjami kosmicznymi, NASA aktywnie pracuje nad dwuletnim planem przejściowym. Biuro ds. Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu opublikowało strategię zawierającą proponowane etapy tego przejścia, mające na celu zapewnienie kontynuacji kluczowych badań naukowych w przestrzeni kosmicznej.

Test rozrywający przeprowadzony przez Sierra Space oznacza znaczny postęp w projektowaniu modułów stacji kosmicznej. Dzięki ciągłym wysiłkom firm takich jak Sierra Space i Axiom Space przyszłość eksploracji kosmosu i badań naukowych w kosmosie wygląda obiecująco.

Źródła:

– Urzędnicy Sierra Space

– NASA